Подтверждена совместимость последних версий СЭД «Тезис» и «Ред ОС»

Разработчики СЭД «Тезис» и «Ред ОС» провели тестирование на совместимость актуальных версий продуктов. По его итогам подтверждена корректная работа и выпущен соответствующий сертификат.

Операционная система «Ред ОС» разработана российской компанией «Ред Софт», с которой команда СЭД «Тезис» сотрудничает продолжительное время. В рамках сотрудничества проходят регулярные тесты на совместимость новых версий «Ред ОС» и СЭД «Тези»с. Текущие испытания проводились с использованием «Ред ОС 7.2 Муром» и СЭД «Тезис 4.4».

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

СЭД «Тезис» — готовое российское решение для автоматизации документооборота, канцелярии и управления поручениями, и в то же время — расширяемая BPM-платформа, на базе которой могут быть реализованы произвольные бизнес-процессы. СЭД «Тезис» присутствует в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№271).

«Система электронного документооборота — незаменимый рабочий инструмент. «Ред Софт» как разработчик «Ред ОС» стремится обеспечить функциональность таких инструментов в среде операционной системы. Регулярное и продуктивное взаимодействие с командой СЭД «Тезис» позволяет нам предложить рынку актуальное и всегда «свежее» решение», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Использование «Ред ОС» вместе с СЭД «Тезис» позволяет организовать рабочую среду в компаниях и государственных структурах, которым необходимо соответствовать политике импортозамещения и оставаться независимыми от вендоров программных продуктов», — сказал Илья Зайчиков, владелец продукта СЭД «Тезис».