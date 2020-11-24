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Команда СЭД «ТЕЗИС» примет участие в онлайн-конференции «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

В четверг 3 декабря пройдет онлайн-конференция «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы». Для представителей бизнеса, госсектора и ИТ-компаний это будет прекрасной возможностью обсудить свой опыт выбора и внедрения решений в соответствии с политикой импортозамещения. Product owner СЭД «ТЕЗИС» Илья Зайчиков расскажет о том, как российское ПО может успешно конкурировать с иностранным.

Для того, чтобы решение соответствовало политике импортозамещения, необходимо, чтобы оно удовлетворяло следующим критериям: разработчик — российская компания, наличие в реестре Минкомсвязи РФ, поддержка СПО. Однако основная цель импортозамещения в том, чтобы российские продукты могли успешно конкурировать с иностранными, и заказчики получали преимущества при их внедрении.

Потребности заказчиков на российском рынке одинаковы. Им необходимо, чтобы продукт обладал гибкой функциональностью, позволял быстро и легко решить задачи организации, внедрение приносило экономический эффект и так далее.

Главные показатели конкурентоспособности продукта — опыт замены иностранных решений в компаниях, которые при выборе руководствуются в первую очередь функциональными и технологическими критериями, а также наличие проектов за рубежом.

О том, что именно позволяет российским продуктам выигрывать у иностранных, а также об опыте импортозамещения и зарубежных проектов СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков расскажет на онлайн-конференции.

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