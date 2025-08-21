Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 181424
ИКТ 14101
Организации 10959
Ведомства 1484
Ассоциации 1050
Технологии 3493
Системы 26061
Персоны 78038
География 2917
Статьи 1544
Пресса 1243
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2704
Мероприятия 867

Ростех Росэлектроника Исток НПП им. Шокина IIoT.Istok IIoT.Istok SCADA


Платформа промышленного интернета вещей IIoT.Istok – система, содержащая набор инструментов для удалённого мониторинга, диагностики и оптимизации работы оборудования, изделий и процессов их эксплуатации IIoT.Istok собирает информацию с датчиков, которыми снабжено оборудование, и отправляет ее в центр управления для мониторинга и работы с техническими процессами. В результате в онлайн-режиме становится возможным проконтролировать загрузку и функционирование производственных линий – от отдельного рабочего места до всего предприятия на всех этапах жизненного цикла объекта эксплуатации. Благодаря этой работе и объединению IIoT.Istok с BIM-моделью создается цифровой двойник объекта и реализуется эффективное управление зданиями. IoT-решение относится к категории SCADA – диспетчерское управление и сбор данных – и автоматизированных систем управления технологическими процессами, а платформа IIoT.Istok включена в индустриальный центр компетенций «Строительство» при Минстрое России.

 

 

 

Полина Шкурпела, Начальник отдела развития производственной платформы, ОАК "Импортозамещение ПО в производственных системах» реальный опыт" - 31 марта 2022 года конференция CNews  "Импортозамещение 2022"

 

 

УПОМИНАНИЯ


21.08.2025 Импортозамещение ПО в строительной сфере: Реализовано шесть проектов для разных задач 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников 1
01.02.2024 «Росэлектроника» будет готовить специалистов по промышленному интернету вещей 1
27.09.2023 «Росэлектроника» показала работу «цифрового двойника» с искусственным интеллектом 1
01.09.2023 «Ростех» создал на основе интернета вещей платформу для управления вооружениями и военными объектами 2
12.07.2023 Цифровая платформа «Ростеха» «Персональные медицинские помощники» агрегирует данные с 7 тыс. устройств 2
31.05.2023 Более 4,5 тыс. пациентов подключились к цифровой платформе «Ростеха» «Персональные медицинские помощники» 2
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
22.12.2022 «Ростех» разработал импортозамещающее решение для управления инженерными системами на базе интернета вещей 2
01.11.2022 Платформа промышленного интернета вещей «Росэлектроники» включена в реестр российского ПО 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
17.01.2022 «Ростех» создал программную платформу для современных цифровых производств 1
25.09.2020 «Росэлектроника» представила технологию для управления сетью постаматов 1
31.07.2020 Ростех разработал систему промышленного интернета вещей для контроля производственных процессов 1

Публикаций - 15, упоминаний - 19

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3275 13
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1197 10
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 5
Ростех - Автоматика Концерн 1701 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 3
SAP SE 5373 2
Цифра ГК 2503 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 2
Intel Corporation 12403 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 163 1
IBM - International Business Machines Corp 9502 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2231 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1377 1
Diasoft - Диасофт 975 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 1
OpenText 211 1
8673 1
Oracle Corporation 6793 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Comindware - Колловэар 167 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1145 1
Salesforce 439 1
GreenData - Гриндата 34 1
Хост ГК - HostVM 58 1
Huawei 4087 1
Infomaximum - Инфомаксимум 44 1
Autodesk 619 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 122 1
Schneider Electric 583 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 88 1
SimbirSoft - СимбирСофт 99 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Siemens AG - Siemens Group 2609 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13610 1
Microsoft Corporation 25015 1
Ростелеком 10079 1
РЖД - Российские железные дороги 1961 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 477 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 242 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 196 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2591 1
Сургутнефтегаз - СНГ 277 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 114 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 457 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 194 1
Газпром ПАО 1381 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 16 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 58 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 17 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 75 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 917 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 194 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 533 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 631 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 440 1
Татнефть 232 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 31 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Северсталь ПАО - Severstal 534 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 299 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 155 1
Синара ГК - Sinara Group 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 412 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 10 1
Русагро Группа Компаний 317 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12377 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3280 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4612 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6170 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 164 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 255 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3227 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1423 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 306 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2081 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3185 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 80 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3068 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 334 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5647 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 231 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 307 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54717 13
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1113 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70153 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6013 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7094 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12073 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16144 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7041 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1767 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10809 6
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4388 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21712 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1466 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1363 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32771 5
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 154 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10999 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3394 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3174 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2286 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5993 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9856 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11993 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26473 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22275 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30130 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2332 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14215 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5709 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1823 3
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 429 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1688 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 832 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12612 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 398 3
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 60 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1446 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3049 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13143 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 850 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 221 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1907 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 966 1
Terrasoft Creatio 97 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 379 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 903 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 910 1
Новые облачные технологии - МойОфис 837 1
Linux OS 10565 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 183 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1411 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 288 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 795 1
НКТ - Р7-Офис 435 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 528 1
React JS - JavaScript фреймворк 98 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 75 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 320 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 26 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
Broadcom - VMware vSphere 583 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1468 1
Dassault Systemes - SolidWorks 122 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 121 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
Renesas Electronics - Altium Designer 36 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 1
SAP NetWeaver 139 1
Infomaximum - Proceset Process mining 39 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
PTC MathCAD 24 1
Haulmont - Тезис СЭД 88 1
SimbirSoft Linkory 2 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 158 1
Александров Виталий 10 8
Солодухин Константин 119 2
Чернышев Андрей 69 1
Климов Иван 26 1
Паршин Максим 320 1
Ермаков Антон 13 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Кондратенко Кирилл 19 1
Гусев Михаил 25 1
Касимов Денис 22 1
Шкурпела Полина 12 1
Зайчиков Илья 20 1
Евтушенко Олег 144 1
Сахненко Сергей 89 1
Егоров Владимир 83 1
Макаров Игорь 10 1
Бочкин Александр 42 1
Чернышов Андрей 15 1
Бобров Михаил 7 1
Ежов Василий 43 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Новожилов Алексей 20 1
Токарев Олег 9 1
Савельев Игорь 7 1
Салий Денис 5 1
Шведова Анна 3 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Табаев Илья 4 1
Массух Илья 235 1
Белоусов Андрей 144 1
Молчанов Борис 13 1
Шкупер Полина 1 1
Рубцов Юрий 6 1
Винников Александр 4 1
Александров Никита 1 1
Доценко Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152226 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44811 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1796 2
Россия - ПФО - Самарская область 1407 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3088 2
Россия - СФО - Иркутская область 1189 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1271 2
Россия - УФО - Тюменская область 1223 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3279 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1364 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 904 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3102 1
Земля - планета Солнечной системы 10531 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 593 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 123 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 937 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1198 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9608 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30889 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53621 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5832 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3503 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 436 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2746 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2540 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 673 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8813 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3709 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6055 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50071 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 2
Экономический эффект 1150 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3694 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5865 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9318 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2216 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10391 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4632 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8112 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14532 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6110 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5689 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2318 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11471 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6232 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 979 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1478 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1006 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 892 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 534 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3080 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5151 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25249 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2520 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7702 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8287 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3397 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
Минздрав РФ - НМИЦ ТПМ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 14 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 642 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 490 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 205 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 152 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2085 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2539 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: