Платформа промышленного интернета вещей IIoT.Istok – система, содержащая набор инструментов для удалённого мониторинга, диагностики и оптимизации работы оборудования, изделий и процессов их эксплуатации IIoT.Istok собирает информацию с датчиков, которыми снабжено оборудование, и отправляет ее в центр управления для мониторинга и работы с техническими процессами. В результате в онлайн-режиме становится возможным проконтролировать загрузку и функционирование производственных линий – от отдельного рабочего места до всего предприятия на всех этапах жизненного цикла объекта эксплуатации. Благодаря этой работе и объединению IIoT.Istok с BIM-моделью создается цифровой двойник объекта и реализуется эффективное управление зданиями. IoT-решение относится к категории SCADA – диспетчерское управление и сбор данных – и автоматизированных систем управления технологическими процессами, а платформа IIoT.Istok включена в индустриальный центр компетенций «Строительство» при Минстрое России.

Полина Шкурпела, Начальник отдела развития производственной платформы, ОАК "Импортозамещение ПО в производственных системах» реальный опыт" - 31 марта 2022 года конференция CNews "Импортозамещение 2022"