Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростех Росэлектроника Исток НПП им. Шокина IIoT.Istok IIoT.Istok SCADA
Платформа промышленного интернета вещей IIoT.Istok – система, содержащая набор инструментов для удалённого мониторинга, диагностики и оптимизации работы оборудования, изделий и процессов их эксплуатации IIoT.Istok собирает информацию с датчиков, которыми снабжено оборудование, и отправляет ее в центр управления для мониторинга и работы с техническими процессами. В результате в онлайн-режиме становится возможным проконтролировать загрузку и функционирование производственных линий – от отдельного рабочего места до всего предприятия на всех этапах жизненного цикла объекта эксплуатации. Благодаря этой работе и объединению IIoT.Istok с BIM-моделью создается цифровой двойник объекта и реализуется эффективное управление зданиями. IoT-решение относится к категории SCADA – диспетчерское управление и сбор данных – и автоматизированных систем управления технологическими процессами, а платформа IIoT.Istok включена в индустриальный центр компетенций «Строительство» при Минстрое России.
Полина Шкурпела, Начальник отдела развития производственной платформы, ОАК "Импортозамещение ПО в производственных системах» реальный опыт" - 31 марта 2022 года конференция CNews "Импортозамещение 2022"
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 231 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 307 1
|Александров Виталий 10 8
|Солодухин Константин 119 2
|Чернышев Андрей 69 1
|Климов Иван 26 1
|Паршин Максим 320 1
|Ермаков Антон 13 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Гусев Михаил 25 1
|Касимов Денис 22 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Евтушенко Олег 144 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Егоров Владимир 83 1
|Макаров Игорь 10 1
|Бочкин Александр 42 1
|Чернышов Андрей 15 1
|Бобров Михаил 7 1
|Ежов Василий 43 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Токарев Олег 9 1
|Савельев Игорь 7 1
|Салий Денис 5 1
|Шведова Анна 3 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Табаев Илья 4 1
|Массух Илья 235 1
|Белоусов Андрей 144 1
|Молчанов Борис 13 1
|Шкупер Полина 1 1
|Рубцов Юрий 6 1
|Винников Александр 4 1
|Александров Никита 1 1
|Доценко Владимир 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8287 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3397 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379316, в очереди разбора - 738635.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.