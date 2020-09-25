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«Росэлектроника» представила технологию для управления сетью постаматов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил автоматизированную почтовую станцию с интегрированной системой промышленного интернета вещей в рамках конференции ЦИПР-2020. Решение позволяет подключить в единую информационную систему неограниченное количество постаматов для дистанционного управления и диагностики работоспособности.

Система также консолидирует и анализирует данные по заполняемости почтовых станций. Это помогает операторам принимать обоснованные решения об увеличении или уменьшении количества постаматов в конкретной точке.

Платформа IIoT.Istok была создана специалистами НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Росэлектронику») для мониторинга технологических процессов. В интересах логистических сервис-провайдеров разработчики расширили ее функционал.

В рамках конференции ЦИПР-2020 демонстрируется тач-панель, на которой отображаются постаматы, спозиционированные на карте Нижнего Новгорода. Посетители выставки могут опробовать управление автоматизированной почтовой станцией, установленной на стенде, через IIoT.Istok с тач-панели. Автоматизированная почтовая станция также изготовлена холдингом «Росэлектроника».

«Платформа IIoT.Istok уже используется для управления производственными процессами в цехах НПП «Исток» им. Шокина – к системе подключено инженерное оборудование и новая производственная линия по выпуску интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Решение уже позволило на 10% сократить затраты на техобслуживание и на 15% снизить простой оборудования», – отметили в «Росэлектронике».

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