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Спецпроекты

Ростех разработал систему промышленного интернета вещей для контроля производственных процессов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал и внедряет на производстве систему промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) для мониторинга технологических процессов. Разработка собирает информацию со встроенных в оборудование датчиков, что позволяет в режиме реального времени контролировать работу и состояние производственных линий.

Система разработана специалистами НПП «Исток» им. Шокина в рамках комплексного программного продукта «Цифровое производство». В рамках первого этапа реализации проекта система IIoT.ISTOK подключена к инженерному оборудованию и новой производственной линии по выпуску первых интеллектуальных приборов учета электроэнергии на отечественной ЭКБ и программном обеспечении.

Датчики, установленные на оборудовании, объединены единой виртуальной сетью для построения централизованной системы мониторинга и управления технологическими процессами. Информация с них выводится в центр управления производством. Оборудование самостоятельно может обмениваться информацией для оптимизации работы системы и обеспечения автономности, включая самодиагностику и самообслуживание. Кроме того, система выявляет отклонения от исполнения управляющей программы в случае ручного воздействия на оборудование.

«Создание «цифровых фабрик» на предприятиях позволяет удаленно в автоматическом режиме контролировать работу оборудования, превентивно проводить сервисные работы на основе прогнозирования состояния техники, предупреждать недозагрузку. Уже на данному этапе мы увидели реальный экономический эффект от внедрения системы промышленного интернета вещей – на 10% снизились затраты на техническое облуживание, сократились эксплуатационные расходы за счет более эффективного использования электроэнергии, сократилось количество простоев», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Система IIoT.ISTOK поддерживает несколько вариантов исполнения коннекторов (программных модулей, которые непосредственно взаимодействуют с оборудованием), а также встроенных средств информационной безопасности DDP – cистемы ложных распределенных целей, которая предназначена для защиты ИТ-инфраструктуры от целенаправленных атак на все виды ее устройств. Это позволяет системе работать со всеми видами оборудования с соблюдением требований производителя в части условий гарантийного обслуживания.

Следующим этапом проекта станет внедрение промышленного интернета вещей в других цехах НПП «Исток» для полной цифровизации производства.



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