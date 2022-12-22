«Ростех» разработал импортозамещающее решение для управления инженерными системами на базе интернета вещей

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выводит на рынок SCADA-систему на основе промышленного интернета вещей. Решение обеспечивает мониторинг инженерных систем зданий и технологических операций на производстве, а также при эксплуатации промышленных и гражданских строительных объектов. Система может заместить импортные аналоги, в том числе разработанные Siemens, Huawei и другими зарубежными компаниями. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Программный модуль SCADA выполняет функции автоматического сбора, обработки, резервирования данных с различных устройств управления инженерным оборудованием. Он разработан специалистами НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Росэлектронику») на базе отечественной платформы промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK. Приложение решает задачи диспетчеризации объектов гражданского и промышленного строительства, а также ЖКХ, автоматизации зданий и технологических процессов (АСУ ТП).

«Системы SCADA используют для контроля и мониторинга в тех отраслях, где многочисленные удаленные объекты объединены в сеть. Они применяются на электро-распредстанциях, нефте- и газопроводах, в коммунальных системах и так далее – там, где необходимо автоматическое управление техпроцессами в режиме реального времени. Внедрение программного решения «Росэлектроники» поможет поддерживать стабильную работу оборудования на предприятиях и повысить эффективность производства», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Модуль IIoT.ISTOK.SCADA отвечает за автоматизированный дистанционный контроль инженерных систем объекта, централизованное оперативное управление технологическими процессами, взаимодействие инженерных систем между собой, а также с комплексом систем безопасности и пожарной сигнализации.

Модуль SCADA интегрирован с входящим в состав платформы IIoT.ISTOK «Озером данных» (Data lake) – хранилищем, в котором собрана неструктурированная информация любых форматов из разных источников.

«Мы разработали принципиально новый подход в части SCADA – теперь модуль входит в состав платформы промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK и использует “Озеро данных”. Сбор больших данных и их анализ позволяет выявлять тренды в загрузке оборудования, определять влияние косвенных и долгосрочных факторов и корректировать производственный процесс. Платформа промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России, а наш модуль SCADA способен в перспективе заменить специализированное ПО иностранного производства, в том числе продукты таких разработчиков, как Siemens, Schneider Electric, Huawei, Fibaro, Autodesk, Ecodomu, Genesis на объектах гражданского и промышленного строительства», – сказал директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина Виталий Александров.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.