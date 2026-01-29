Разделы

Александров Виталий


СОБЫТИЯ


29.01.2026 В России введены единые стандарты для систем онлайн-мониторинга здоровья граждан 1
29.01.2026 Решение «Росэла» для цифровой трансформации предприятий сэкономит до 50% ресурсов 1
17.10.2024 После бегства иностранцев в российском ПО для микроэлектроники осталось 65 «белых пятен» 1
28.05.2024 НПП «Исток» им. Шокина и «АМТ-Груп» предложат заказчикам совместное решение для создания цифровых двойников 1
01.02.2024 «Росэлектроника» будет готовить специалистов по промышленному интернету вещей 1
27.09.2023 «Росэлектроника» показала работу «цифрового двойника» с искусственным интеллектом 1
01.09.2023 «Ростех» создал на основе интернета вещей платформу для управления вооружениями и военными объектами 1
22.12.2022 «Ростех» разработал импортозамещающее решение для управления инженерными системами на базе интернета вещей 1
01.11.2022 Платформа промышленного интернета вещей «Росэлектроники» включена в реестр российского ПО 1
17.01.2022 «Ростех» создал программную платформу для современных цифровых производств 1
28.04.2021 Американский фудтех стартап с российскими корнями Food Rocket привлек $2 млн инвестиций 1
24.11.2020 ФРИИ инвестирует в маркетплейс для ресторанов, магазинов и поставщиков продуктов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Александров Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1225 8
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 65 8
Ростех - Автоматика Концерн 1747 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 3
Out of Cloud CRM-маркетинг 2 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 22 1
Siemens AG - Siemens Group 2633 1
Cadence Design Systems - cādence 70 1
ITG - ITglobal.com - Гамма Тех - Gamma tech 27 1
Fibaro 4 1
Ecodomu 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 3154 1
Huawei 4270 1
Meta Platforms - Facebook 4546 1
Ред Софт - Red Soft 1035 1
Autodesk 625 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1596 1
Schneider Electric 593 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Цифра ГК 143 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 49 1
AMT Group - АМТ-Груп 351 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
Foody 2 1
Altair Engineering 29 1
AngelsDeck 14 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1517 1
Ruvento Ventures 1 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
Яндекс.Лавка 284 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
AltaIR Capital 14 1
Сбер - Еаптека 39 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12988 4
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 184 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5010 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 391 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2196 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 365 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 9
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1136 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18535 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6183 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73653 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1452 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1553 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7324 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1841 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 3
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 157 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1749 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 429 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3318 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 904 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31927 2
Умные платформы 1873 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 351 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 456 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Аналоговые технологии 2836 1
Application store - магазин приложений 1370 1
GSLB - Global Server Load Balancing - Глобальная балансировка нагрузки серверов - Балансировщик нагрузки 143 1
OPC Foundation - OPC UA - OPC Unified Architecture - Унифицированная архитектура 15 1
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 169 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 90 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 16 8
Яндекс.Шеф 11 2
Renesas Electronics - Altium P-CAD 2 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1159 1
Intel x86 - архитектура процессора 1991 1
Oracle Java - язык программирования 3341 1
JavaScript - JS - язык программирования 1340 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 372 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 72 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 1
Linux Jiffy 3 1
Буренков Александр 2 1
Башьян Филипп 1 1
Фирскин Дмитрий 1 1
Машенцев Юрий 1 1
Молчанов Борис 16 1
Винников Александр 4 1
Александров Никита 1 1
Доценко Владимир 1 1
Евтушенко Олег 144 1
Сысоев Александр 46 1
Перегудов Михаил 4 1
Шамалов Артур 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158005 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53543 2
США Западное побережье - Западное взморье 40 1
Европа 24669 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 1
Сингапур - Республика 1911 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1438 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 982 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1245 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3199 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3740 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6279 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3792 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1553 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 366 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2254 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

