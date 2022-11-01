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Платформа промышленного интернета вещей «Росэлектроники» включена в реестр российского ПО

Платформа промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» вошла в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Решение, предназначенное для мониторинга технологических процессов на производстве, позволяет снизить стоимость обслуживания оборудования на 10%.

Система мониторинга на базе промышленного интернета вещей IIoT.ISTOK разработана специалистами НПП «Исток» им. Шокина» (входит в «Росэлектронику»). Она собирает информацию со встроенных в оборудование датчиков, что позволяет контролировать работу и загрузку производственных линий в режиме реального времени – от конкретного рабочего места до всего предприятия.

Датчики, установленные на оборудовании, объединены виртуальной сетью для построения централизованной системы мониторинга и управления технологическими процессами. Информация с них передается в центр управления производством. Оборудование самостоятельно может обмениваться информацией для оптимизации работы системы и обеспечения автономности, включая самодиагностику и самообслуживание. Кроме того, система выявляет отклонения от исполнения управляющей программы в случае ручного воздействия на оборудование.

Неотъемлемая часть платформы – хранилище Data lake, в котором собрана неструктурированная информация любых форматов из разных источников. Сбор больших данных и их анализ позволяет выявлять тренды в загрузке оборудования, определять влияние косвенных и долгосрочных факторов и корректировать производственный процесс.

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«Реестр российского ПО – это уникальный инструмент поддержки локальных производителей софта. Включение IIoT.ISTOK в реестр позволит нашему программному обеспечению получить приоритет в конкурсах на закупку, проводимых государственными заказчиками и компаниями с государственным участием. Платформа, разработанная нашими специалистами, является полностью отечественным продуктом и успешно внедряется на предприятиях «Ростеха», – сказал директор по цифровой трансформации НПП «Исток» Виталий Александров.

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