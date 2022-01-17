«Ростех» создал программную платформу для современных цифровых производств

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил разработку программной платформы «Цифровое производство» для промышленных предприятий. Решение позволяет перевести в «цифру» ключевые процессы по управлению, включая разработку производственных планов, формирование графиков поставок, контроль работы и состояния оборудования.

Платформа «Цифровое производство» включает подсистемы «Технология», «Планирование», «Мониторинг и диспетчеризация», «Управление нормативно-справочной информации» (MDM, Master Data Management). В решении применяются такие сквозные технологии, как VR и AR, а также искусственный интеллект и большие данные.

Подсистема «Технология» предназначена для создания и ведения технологической документации по производству продукции и позволяет вести цифровой паспорт производства изделия, разработки единичных и типовых технологических процессов, формирования сквозного технологического процесса предприятия. Подсистема «Планирование» создает внутрицеховой и межцеховой планы производства, графики поставок материалов и комплектующих, ведет учет выполненных работ. Подсистема «Мониторинг и диспетчеризация» построена на основе платформы промышленного интернета вещей собственной разработки IIoT.Istok. Решение собирает информацию со встроенных в оборудование датчиков, позволяя в режиме реального времени контролировать его работу и состояние комплексных производственных линий.

Разработка программного продукта велась при поддержке Минпромторга России в рамках программы по созданию и развитию высокотехнологичной продукции. В структуре «Росэлектроники» проект реализует Научно-производственное предприятие «Исток» им. Шокина.

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«За такими системами – будущее промышленности. Программный продукт позволяет систематизировать процессы управления производством, сбора данных, создавать цифровой двойник инфраструктуры предприятия и производственных процессов. Он уже используется в реальной производственной практике на нашем предприятии и готов к внедрению в широких масштабах на предприятиях различных отраслей. Это полностью отечественная разработка, соответствующая требованиям информационной безопасности ФСТЭК РФ и ФСБ России. Сейчас идет процесс регистрации программного продукта и его подсистем в реестре отечественного программного обеспечения Минцифры России», – сказал директор по цифровой трансформации НПП «Исток» Виталий Александров.