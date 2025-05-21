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Автобан ДСК ГК
"По дорогам и мостам к цифре" Полина Немировченко, Начальник управления цифровой трансформации, Автобан. март 2023 года
УПОМИНАНИЯ
Автобан ДСК ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
|Единая Россия - Политическая партия 300 1
|Путин Владимир 3238 2
|Штрек Юлия 1 1
|Якупов Лев 11 1
|Одинцов Дмитрий 115 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Захаров Алексей 47 1
|Голубев Александр 19 1
|Федулов Кирилл 46 1
|Емельянов Станислав 67 1
|Журавлев Дмитрий 13 1
|Чернышенко Дмитрий 571 1
|Массух Илья 234 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Сафронов Андрей 5 1
|Галинский Александр 4 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Шадрин Всеволод 4 1
|Мишустин Михаил 694 1
|Панченко Иван 151 1
|Павлов Вадим 21 1
|Гольдберг Юлий 25 1
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