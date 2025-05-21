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Автобан ДСК ГК

Автобан ДСК ГК

 

"По дорогам и мостам к цифре" Полина Немировченко, Начальник управления цифровой трансформации, Автобан. март 2023 года

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 IBS и «Автобан-Digital» объединят усилия в области цифровизации строительства 2
22.07.2024 МТС обеспечила полное покрытие LTE участка трассы М-12 «Восток» во Владимирской области 1
19.07.2024 Обход Тольятти поехал на основе ИT-систем с искусственным интеллектом концерна «Телематика» 1
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 2
22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 2
06.03.2023 Никаких AMD, Intel и Qualcomm. Samsung переходит на процессоры собственной разработки для смартфонов и ноутбуков 1
15.11.2022 Конференция «ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании». 24 ноября, Москва 1
07.11.2022 Конференция ELMA DAY 2022 Цифровая Эволюция: как Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании. 24 ноября, Москва 1
12.05.2022 «Консист бизнес групп» создала решение для ДСК «Автобан» на базе «1С» 4
22.06.2021 «Автобан», РосДорНИИ и «Дороги и мосты» разработают цифровую платформу для всех участников дорожно-строительного рынка 2
01.09.2020 «Монтранс» создал единое цифровое пространство для обслуживания клиентов на базе Okdesk 1
05.08.2020 «Тетрон» выбрал Oracle Cloud Infrastructure в качестве отказоустойчивой платформы для управления транспортом 1
07.10.2016 «Автобан» отслеживает работу техники по всей России с помощью Omnicomm Online 1
04.04.2012 Оборот TrueConf в 2011 г. вырос в 2,5 раза 2
05.03.2012 «Глосав» внедряет систему мониторинга транспорта в «ДСК «Автобан» 2

Публикаций - 16, упоминаний - 25

Автобан ДСК ГК и организации, системы, технологии, персоны:

8455 5
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1148 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 236 2
Адваланж - Advalange - Лаборатория Безопасных Систем - ЛаБС 3 2
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 53 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 2
Navicon - Навикон 297 2
Masterdata - Мастердата 25 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 2
SAP SE 5327 2
Ростелеком 9906 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Oracle Corporation 6757 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 159 1
Монтранс - Montrans 7 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
TrueConf - ТруКонф 407 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Oracle Solution Engineering 6 1
Глосав 17 1
Tetron - Тетрон 3 1
Samsung Electronics 10367 1
Apple Inc 12259 1
Qualcomm Technologies 1850 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 936 1
Intel Corporation 12307 1
AMD - Advanced Micro Devices 4308 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
Microsoft Corporation 24841 1
МегаФон 9252 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 845 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 56 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 570 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 332 1
Сател 149 1
Синара ГК - Sinara Group 106 3
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 517 2
Газпром ПАО 1364 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 450 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 513 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 2
Форвард Энерго - Фортум Россия - ТГК-10 - Территориальная генерирующая компания №10 - Челябинская ТЭЦ 23 2
Мосавтодор ГБУ 10 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 472 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 1
РесурсТранс 16 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 185 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 490 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2504 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 814 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 468 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 892 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Русагро Группа Компаний 293 1
Северсталь ПАО - Severstal 496 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 317 1
Татнефть 229 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 224 1
ФосАгро 127 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3117 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 2
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 13 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 350 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 294 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3415 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3211 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1416 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2816 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4947 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3057 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 505 2
Google Android 14247 2
ELMA 365 Low-code BPM 126 2
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Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 54 1
Apple iOS 7957 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
Qsoft amoCRM 112 1
Омникомм - Omnicomm LLS 30 1
Омникомм - Omnicomm Online 57 1
Okdesk - Облачные Решения 55 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
Oracle Cloud Storage Services - Oracle Storage Cloud 10 1
Oracle Cloud Networking 2 1
TrueConf Online 30 1
Oracle Business Analytics Cloud - Oracle IT Analytics Cloud Service 12 1
Tetron Cloud Platform 1 1
TrueConf Terminal 10 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 182 1
Qualcomm Kryo CPU - Семейство процессоров на основе ARM архитектуры 112 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1137 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1578 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 140 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 358 1
Нанософт - nanoCAD 98 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2997 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 441 1
Samsung Galaxy 966 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Teamcenter 67 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
Top Systems T-Flex PLM 20 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
OSIsoft PI System 14 1
Мобильный обходчик 22 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 44 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 25 1
Путин Владимир 3238 2
Штрек Юлия 1 1
Якупов Лев 11 1
Одинцов Дмитрий 115 1
Кушнир Леонид 19 1
Захаров Алексей 47 1
Голубев Александр 19 1
Федулов Кирилл 46 1
Емельянов Станислав 67 1
Журавлев Дмитрий 13 1
Чернышенко Дмитрий 571 1
Массух Илья 234 1
Шадаев Максут 1044 1
Сафронов Андрей 5 1
Галинский Александр 4 1
Кирьянова Александра 140 1
Шадрин Всеволод 4 1
Мишустин Михаил 694 1
Панченко Иван 151 1
Павлов Вадим 21 1
Гольдберг Юлий 25 1
Драгунов Алексей 25 1
Малахов Денис 1 1
Сиваков Иван 1 1
Лапицкий Алексей 1 1
Симаков Александр 1 1
Кочкин Владимир 1 1
Батищев Александр 4 1
Видяйкин Александр 1 1
Идрисов Марат 2 1
Войтенков Артем 2 1
Бондаренко Олег 1 1
Чепурин Виталий 1 1
Виталий Чапурин 1 1
Зенин Игорь 1 1
Анисимов Илья 3 1
Беляев Ярослав 1 1
Петенева Елена 1 1
Иванов Василий 5 1
Федорищев Вячеслав 5 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14241 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3007 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17438 2
Украина 7664 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 486 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52560 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13402 1
Земля - планета Солнечной системы 10462 1
Южная Корея - Республика 6727 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - СЗФО - Псковская область 646 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 830 1
Россия - ПФО - Самарская область 1373 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 50 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1948 1
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Омутищи 3 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 104 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Селивановский район - пгт Красная Горбатка 4 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3078 1
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