Никаких AMD, Intel и Qualcomm. Samsung переходит на процессоры собственной разработки для смартфонов и ноутбуков

Samsung может в ближайшие несколько лет перевести свои смартфоны и ноутбуки на процессоры собственной разработки. Она приступила к созданию своих процессорных ядер по примеру Apple, и по ее же примеру, вероятно, изгонит из своих мобильных устройств чипы Qualcomm, AMD и Intel. Переход может начаться в 2025 г.

Все свое разрабатываю сам

Компания Samsung готовится отказаться от процессоров сторонних вендоров в своих портативных устройствах, пишет профильный портал SamMobile. Вместо них она будет использовать чипы своей разработки, поскольку такой опыт у нее имеется, и своего же производства – у нее есть несколько специализированных суперсовременных фабрик.

В очень скором будущем CPU (Central Processing Unit – центральное обрабатывающее устройство, центральный процессор) Samsung могут вытеснить продукцию американских компаний Intel, AMD и Qualcomm из ее ноутбуков и смартфонов. Планшеты пока не упоминаются.

Согласно имеющимся данным, Samsung всерьез взялась за решение вопроса своей независимости от американских разработчиков CPU. Она даже собрала отдельную команду специалистов, ведущих разработку нового чипа, и возглавляет его, как пишет портал Neowin, некий бывший сотрудник компании AMD, участвовавший в создании ее процессоров. Его имя не раскрывается, и подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не представляется возможным.

Отказ от США в пользу Британии

Создавать свою архитектуру, чтобы исключить любую зависимость от иностранных технологий, Samsung, по всей вероятности, не станет. Вместо этого она решила пройти по проторенной дорожке, за годы ее существования превратившейся в скоростной автобан.

Новый CPU Samsung будет построен на базе ARM – успешной и перспективной процессорной архитектуры за авторством одноименной компании из Великобритании. Она лицензирует свое творение очень многим производителям электроники, в том числе упомянутой Qualcomm и самой Samsung – ее чипы Exynos построены именно на ARM.

Далеко идущие планы

Первое решение, подготовленное новой командой специалистов Samsung, может появиться в 2025 г. Сейчас оно носит кодовое название Galaxy Chip, но это будет лишь своего рода переходной вариант.

По сути, Samsung создаст в некотором плане наследника всей серии Exynos – не исключено, что он в итоге даже войдет в ее состав. А все потому, что внутри CPU будут обычные ядра ARM Cortex без каких-либо изменений.

Примечательно, что недавно выпущенные флагманские смартфоны Galaxy S23 не получили версии с чипами Exynos внутри, впервые за всю историю серии Galaxy S, начавшуюся весной 2010 г. Вместо них все они получили модифицированную специально под них версию чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Последний CPU Exynox, получивший индекс 2200, был официально анонсирован более года назад, в январе 2022 г. и попал в состав прошлогодних флагманов Galaxy S22.

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Намного более интересным в плане внутренней компоновки окажется следующее творение Samsung, появление которого предварительно запланировано на 2027 г. Это будет процессорное ядро собственной разработки корейского вендора. Пока неясно, чем именно оно окажется – возможно, это будут все те же Cortex, хотя и модифицированные. Также сохраняется вероятность, что Samsung намерена создать ядро с нуля, базируясь лишь на общих принципах архитектуры ARM. Оба варианта не будут являться прецедентом.

С кого брать пример

Модифицированные ядра ARM Cortex – это основа подавляющего большинства процессоров Qualcomm Snapdragon современных серий. В этих CPU они носят название Kryo. Сами процессоры Snapdragon регулярно встречаются во многих смартфонах Samsung Galaxy, в том числе и во флагманских моделях, плюс их можно встретить в составе ноутбуков. Например, в ноутбуке Samsung Galaxy Book Go, о котором CNews писал в апреле 2021 г., установлен чип Qualcomm 7c первого поколения, внутри которого находятся два высокопроизводительных ядра Kryo 495 Gold и шесть энергоэффективных Kryo 495 Silver. Первые – это кастомные Cortex-A76, вторые – модифицированные Cortex-A55.

Второй путь, по которому может пойти Samsung, проложила Apple. Все ее современные процессоры, как для ПК, так и для смартфонов с планшетами – это ARM-решения с ядрами собственной разработки.

Apple, к слову, очень активно пытается избавить себя от зависимости от других компаний, для чего стремится разрабатывать как можно больше микросхем для своих устройств своими силами. Для этого она выкупила у Intel часть бизнеса по производству модемов, что позволит ей не закупать их у Qualcomm. Да и самим чипам с лета 2020 г. Intel больше не место в настольных и мобильных компьютерах Mac – Apple полностью отказалась от них в пользу своих чипов М-серии.

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Samsung вполне может последовать и этому примеру Apple. В этом плане она даже сможет обогнать своего основного конкурента на рынке смартфонов и планшетов, поскольку в ее распоряжении есть свои фабрики по выпуску микросхем, притом, что важно, одни из самых передовых в мире. Apple таким преимуществом не располагает, да и в целом пока нет информации о ее планах по строительству своих заводов, вследствие чего ей раз за разом приходится обращаться к сторонним контрактным производителям.

Однако в непостоянстве Apple упрекнуть никак нельзя – основной объем заказов она направляет тайваньской TSMC, к тому же она заранее забронировала все пока еще не запущенные 3-нанометровые линии, которые в скором будущем начнут выпускать процессоры нового поколения.