Сверхдорогой флагманский смартфон Samsung оказался слабее древнего iPhone 13

Вся линейка смартфонов Samsung Galaxy S22 проиграла почти трехлетнему iPhone 11 и бюджетному iPhone SE 2020 второго поколения в тесте производительности. Смартфоны не спас ни новые нормы производства процессора (4 нм), ни созданная в партнерстве с AMD графика. При этом новинки Samsung стоят значительно дороже iPhone 11 и SE 2020, которые все еще находятся в свободной продаже.

Неожиданный проигрыш Samsung

Новейшие смартфоны линейки Samsung Galaxy S22 в комплектации с фирменным процессором Exynos 2200 уступили Apple iPhone 11 в тесте на производительность, пишет портал Computer Base. Между смартфонами колоссальная разница в цене и «возрасте». Премьера устройств S22 состоялась в начале февраля 2022 г., тогда как Apple выпустила свой iPhone 11 два с половиной года назад, в сентябре 2019 г.

В версии на процессоре Exynos 2200 новые флагманы Samsung будут поставляться на рынки большей части стран мира, включая Россию. Существует отдельная комплектация на американском Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, но и она уступает iPhone 11 по производительности, хотя и только в многоядерном режиме. Тесты проводились в популярном бенчмарке GeekBench 5.

В российской рознице новый Apple iPhone 11 можно приобрести за 50 тыс. руб. с памятью на 64 ГБ или за 55 тыс. руб. за 128 ГБ. Младший Samsung Galaxy S22 в топовой версии (256 ГБ) стоит 85 тыс. руб., S22+ с таким же объемом памяти оценивается в 100 тыс. руб. Самый флагманский S22 Ultra в максимальной комплектации с 1 ТБ памяти стоит 155 тыс. руб.

Результаты тестирования

Замеры показали, что в одноядерном режиме в GeekBench новые S22+ и S22 Ultra на базе Exynos 2200 набирают 1178 и 1190 баллов соответственно. Тем временем Apple A13, процессор почти трехлетней давности из состава iPhone 11 заработал 1329 баллов.

Замеры в одноядерном режиме

В многоядерном режиме Galaxy S22+ все же сумел обогнать iPhone 11, но разница между их результатами находится на уровне погрешности – 3466 и 3431 балл соответственно. S22 Ultra оторвался сильнее – 3667 баллов, но у чипа А14 из iPhone 12 образца 2020 г. результат еще выше – 4279 баллов.

По сути, линейка Galaxy S22 – это конкуренты серии iPhone 13 с процессором А15, которую Apple представила осенью 2021 г. Однако эти аппараты вырвались далеко вперед, в многоядерном режиме в GeekBench 5 выбив почти 4700 баллов.

Многоядерный режим хоть как-то вытягивает новинки Samsung

По неустановленным причинам младший Galaxy S22 в тестировании участия не принимал.

Таинственный процессор

Информация о процессоре Samsung Exynos 2200 стала появляться в Сети в IV квартале 2021 г., и ближе к концу года он упоминался во всех новостных сводках. Samsung планировала показать его в январе 2022 г., за несколько недель до конференции Galaxy Unpacked, где состоялась премьера Galaxy S22.

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Однако показ CPU в итоге было решено отложить, и Samsung не стала уточнять, что побудило ее пойти на этот шаг. В интернете появилась информация о проблемах Exynos 2200 с перегревом, но вендор поспешил ее опровергнуть.

Российские цены новых корейских флагманов

Премьера Exynos 2200 в итоге состоялась 18 января 2022 г. Это первый четырехнанометровый мобильный процессор Samsung и третий в мире после MediaTek Dimensity 9000 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (в порядке анонсов).

Во время презентации процессора акцент был сделан на наличие в нем графики Xclipse 920 на базе архитектуры RDNA2, разработанной компанией AMD. Но, как пишет Boy Genius Report, Samsung по каким-то причинам почти не хвасталась значительным приростом производительности или эффективности Exynos 2200 в сравнении с его предшественником, Exynos 2100.

Графика AMD не спасает

Коллаборация Samsung с компанией AMD при создании видеоподсистемы Xclipse 920 желаемых Samsung результатов пока не приносит. Итоги тестирования в бенчмарке GFXBench показывают, что, несмотря на годы разницы, iPhone 11 как минимум не отстает от новых корейских флагманов.

Возможности видеоподсистемы в Galaxy S22 тоже пока не впечатляют

Также важно учитывать, что процессор А13 используется не только в смартфонах серии iPhone 13. Его можно найти и в iPhone SE второго поколения, вышедшего весной 2020 г.

На момент публикации материала это был самый доступный смартфон в модельном ряду Apple. В российской рознице он стоил 40 тыс. руб. за 64 ГБ и 45 тыс. руб. за 128 ГБ.