Samsung сделал пятинанометровый процессор, чтобы не отставать от Apple

Samsung раскрыла все спецификации своего первого пятинанометрового чипа Exynos 1080. В нем оказалось на два ядра больше, чем в Apple A14, и первые смартфоны на его основе могут выйти до конца 2020 г.

«Первенец» Samsung

Компания Samsung анонсировала первый в своей истории пятинанометровый мобильный процессор для топовых смартфонов и планшетных компьютеров. Формально, его показ состоялся еще в октябре 2020 г., но на тот момент Samsung ограничилась лишь заявлением о существовании у нее такого чипа.

Теперь же раскрыты все характеристики данного CPU. Он получил название Exynos 1080, но первый смартфон на его основе будет выпущен вовсе не Samsung. По словам вице-президента южнокорейского техногиганта по маркетингу Си Ли (Cy Lee), эта честь выпала мобильнику китайской компании Vivo – портал Liliputing пишет, что это может быть грядущий флагман Vivo X60.

Выпускать новые Exynos будет сама Samsung. Для этого у нее есть собственные фабрики, и она, как и тайваньская TSMC, успешно освоило пятинанометровые нормы производства.

Что умеет процессор

Samsung Exynos 1080 будет выпускаться при использовании глубокого ультрафиолета (EUV) по технологии FinFET. В него поместят восемь ядер, которые поделят на три кластер по формуле «1+3+4».

Samsung стала третьим производителем, выпустившим 5нм чип

Первый кластер отдан под высокопроизводительное ядро ARM Cortex A78 с тактовой частотой 2,8 ГГц, во втором кластере находятся еще три таких же ядра, но их частота ограничена на отметке в 2,6 ГГц. Наконец, последний кластер включает энергоэффективые ядра Cortex A55, разгоняющиеся до 2 ГГц. Согласно официальным данным, производительность Exynos 1080 в одноядерном режиме выросла на 50% в сравнении с его предшественником в лице Exynos 990, установленном во флагманских смартфонах Samsung 2020 модельного года – Galaxy S20 и Galaxy Note 20. Многоядерная производительность выросла вдвое.

По заявлению разработчиков, в Exynos 1080 есть встроенный 5G-модем, выдающий до 5,1 Гбит/с в диапазонах ниже 6 ГГц. При использовании миллиметровых волн (mm-Wave) скорость передачи достигает 3,67 Гбит/с. В списке модулей беспроводной связи также числятся Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6.

В Exynos 1080 интегрирована 10-ядерная видеокарта ARM Mali-G78 MP10. Samsung утверждает, что она работает в 2,3 раза быстрее карты в Exynos 990 (на основании результатов теста в бенчмарке Manhattan). Карточка поддерживает кодирование и декодирование 4К-видео с кодеками H.265, H.264, VP8 и VP9 на скорости до 60 кадров в секунду.

Поддержка фотокамер и экранов

Exynos 1080 – это самый современный мобильный чип Samsung, и его видеоподсистема поддерживает экраны с частотой 144 Гц. Правда, она будет гарантированно работать только при разрешении Full HD+, А если в смартфоне поддерживается 2К+ (Quad HD+), то максимальная поддерживаемая частота обновления составит 90 Гц. 4К-экраны во время презентации процессора упомянуты не были.

В плане поддержки фотокамер у Exynos 1080 все более развито. Он способен работать с датчиками вплоть до 200 Мп, несмотря на то, что ни один производитель пока не анонсировал такой чип, к тому же в смартфоне на базе такого процессора может быть до шести матриц в одной камере.

Все характеристики Exynos 1080

В Exynos 1080 есть искусственный интеллект для обработки снимков и повышения их итогового качества, а вместе с ним – поддержка 10-битного представления цвета.

Дополнительные возможности

Вместе с перечисленными компонентами в составе нового Exynos есть ресиверы четырех спутниковых систем – американской GPS, российской ГЛОНАСС, китайской Beidou и европейской Galileo. В наличии FM-приемник и модемы LTE, 3G, и GSM.

Exynos 1080 умеет работать с оперативной памятью LPDDR4x и поддерживает более современный стандарт LPDDR5, распространение которого, как сообщал CNews, началось в феврале 2020 г. Также в процессоре реализована поддержка высокоскоростных флеш-накопителей UFS 3.1.

Существующие конкуренты

Samsung Exynos 1080 стал четвертым по счету пятинанометровым процессором в мире и третьим именно мобильным CPU с такой топологией. Раньше всех свой чип такого рода выпустила компания Apple – это А14, дебютировавший в сентябре 2020 г. в составе планшета iPad Air 4, а в середине октября 2020 г. появившийся еще и новых iPhone 12. В отличие от нового Exynos 1080, у него всего шесть вычислительных ядер.

Вторым оказался процессор Kirin 9000, разработанный компанией Huawei. Его релиз состоялся в конце октября 2020 г. вместе с премьерой флагманского смартфона Mate 40, и это первый 5-нанометровый чип для Android-смартфонов. У него тоже есть восемь ядер в трех кластерах, но конфигурация совсем другая – один высокопроизводительный Cortex-A77 с частотой 3,13 ГГц, три Cortex-A77 (2,54 ГГц), и четыре Cortex-A55 (2,05 ГГц). Его видеоподсистема – это Mali-G78 MP24 с 24 ядрами.

Существует и еще один 5-нанометровый процессор – это M1, который Apple разработала для своих ноутбуков и компьютеров, и он увидел свет 10 ноября 2020 г. К концу 2020 г. первый 5 нм чип собирается выпустить и компания Qualcomm – он получил предварительное название Snapdragon 875.