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Huawei выпустила суперсмартфон с первым 5 нм чипом для Android. Он стоит дороже новых iPhone 12. Видео

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Huawei продемонстрировала сразу четыре топовых смартфона новой линейки Mate 40, призванных конкурировать с iPhone 12. В них установлен новейший 5-нанометровый процессор Kirin 9000, не имеющий аналогов в Android-среде, но сервисов Google из-за американских санкций у них по-прежнему нет.

Санкционные флагманы Huawei

Компания Huawei, вопреки многочисленным американским санкциям и трудностям с производством процессоров, анонсировала линейку топовых смартфонов Mate 40. Она включает в себя модели Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus и Porsche Design Mate 40 RS, в порядке роста их стоимости.

Каждый представитель этого квартета построен на новейшем процессоре Kirin 9000. который Huawei отдельно не демонстрировала. Он заменил собой прошлогодний Kirin 990, сохранил интегрированный 5G-модем Balong 5000, но перешел на новую 5-нанометровую топологию. Таким образом, Kirin 9000 встал на одну ступеньку с показанным в сентябре 2020 г. Apple A14 и оказался первым 5-нанометровым процессором во всем мире, ориентированным на Android-устройства. По заверениям Huawei, Kirin 9000 в 2,4 раза быстрее в сравнении с Snapdragon 865+ - самом передовом процессоре Qualcomm на 23 октября 2020 г.

На момент публикации материала Huawei не раскрывала стоимость всех комплектаций своих новых смартфонов. Младший Mate 40 в версии 8/128 ГБ стоит 900 евро (82,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 23 октября 2020 г.). Mate 40 Pro 8/256 ГБ оценивается в 1200 евро (109,6 тыс. руб.), тогда как за Mate 40 Pro Plus с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти придется заплатить 1400 евро (127,9 тыс. руб.). Самым дорогим в линейке оказался Porsche Design Mate 40 RS. Он продается исключительно в версии 12/512 ГБ и стоит 2295 евро (209,7 тыс. руб.). Таким образом, новые флагманские смартфоны Huawei оказались дороже Apple iPhone 12 образца октября 2020 г. – в российской рознице они стоят от 80 тыс. руб. до 140 тыс. руб.

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Huawei Mate 40 Pro

Доступные цвета корпуса для Mate 40 и 40 Pro. белый, черный, оранжевый, зеленый и серебристый. Pro Plus и Porsche Design Mate 40 RS будут продаваться исключительно в белом и черном оттенках, но их корпуса выполнены из керамики.

Топовые новинки Huawei

Смартфоны Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus и Porsche Design Mate 40 RS получили почти одинаковые характеристики – их различия заключаются лишь в объемах памяти конфигурации основного блока камер. У каждого есть изогнутый экран OLED с разрешением Full HD+ или 2772x1344 точки при диагонали 6,76 дюйма и частоте обновления 90 Гц.

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В комплекте с новинками Huawei есть и зарядка, и наушники, и даже чехол

Вся троица базируется на 5-нанометровом процессоре Kirin 9000, в составе которого есть восемь ядер в трех кластерах. В первом находится один высокопроизводительный Cortex-A77 с частотой 3,13 ГГц, во втором – трио Cortex-A77 (2,54 ГГц), а в третьем – квартет энергоэффективных Cortex-A55 2,05 ГГц). Видеоподсистема процессора – это Mali-G78 MP24 с 24 ядрами, плюс есть нейромодуль с двумя большими и одним маленьким ядром.

Фронтальная камера рассматриваемых трех смартфонов состоит из двух модулей – основного сенсора на 13 Мп и диафрагмой f/2,4 и ToF-камеры для трехмерного сканирования лица, используемого для идентификации личности. Это аналог системы Face ID в смартфонах Apple.

Обзор Mate 40 Pro

Тыльный блок камер Mate 40 Pro получил камеры 50 Мп f/1.9 (Sony IMX700), ультраширокую 20 Мп (f/1.8) и телевик 12 Мп (f/3.4, 5-кратный оптический зум, оптическая стабилизация). В двух старших моделях главный сенсор и ультраширокая камера не изменились, а вот телевик получил разрешение 8 Мп, диафрагму f/4.4, но при этом 10-кратный зум. Плюс добавился телефотомодуль (12 Мп, f/2.4, 3-кратный зум, оптическая стабилизация). Есть запись 4К-видео, лазерный автофокус, а самый дорогой Porsche Design Mate 40 RS пишет 8К-ролики.

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Главная отличительная черта Porsche Design Mate 40 RS - это его внешность

Все три смартфона получили сканеры отпечатков пальцев в дисплее, прошивку EMUI 11 поверх ОС Android 10 модули Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6, 2,4 и 5 ГГц) и аккумулятор 4400 мАч. Батарея поддерживает очень быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и чуть менее быструю беспроводную – 50 Вт. Сервисы Google в смартфонах отсутствуют – вместо них установлены проприетарные Huawei Mobile Services вместе с фирменным магазином приложений AppGallery.

Флагман для экономных

Mate 40 – это слегка удешевленная версия старшего Mate 40 Pro. Диагональ его OLED-экрана составила 6,76 дюйма при разрешении 2376х1080 точек, а сам экран имеет менее изогнутые грани при плотности пикселей 400 ppi.

В смартфоне установлен процессор Kirin 9000E, имеющий два основных отличия от Kirin 9000. В данной модификации видеокарта имеет 22 ядра вместо 24, а количество ядер в нейромодуле уменьшилось до двух. Тактовые частоты и количество ядер остались без изменений.

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Mate 40, младший представитель линейки новых флагманов Huawei

Дисплей Mate 40 занимает 90% лицевой панели корпуса, имеет частоту обновления 90 Гц и вырез под всего лишь один фотомодуль – ToF-камеры, как в старших смартфонах, здесь нет, а разрешение оставшегося сенсора не изменилось – все те же 13 Мп (диафрагма f/2,4).

Основная камера тоже претерпела изменения – вместо четырех модулей, как в Mate 40 Pro Plus, здесь можно увидеть лишь три. Основной модуль – это Sony IMX700 размерами 1/1,28 дюйма с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/1,9, у него нет оптической стабилизации, но имеется лазерный автофокус. Вспомогательные сенсоры – это 8-мегапиксельная камера с телеобъективом (f/2,4, оптическая стабилизация и 3-кратный оптический зум) и ультультраширокоугольная камера на 16 Мп (f/2,2). Смартфон позволяет снимать видео Full HD при 30-960 кадрах в секунду и 4K при 30-60 кадрах.

Батарея в данном смартфоне имеет меньшую емкость – 4200 мАч. Беспроводной зарядки у нее нет, а проводная поддерживается максимум 40-ваттная.

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Спецификации всех смартфонов Mate 40

Mate 40 поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и штатным накопителем на 128 или 256 ГБ, модулями Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6, 2,4 и 5 ГГц), прошивкой EMUI 11 на базе Android 10 и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Также у него есть отдельный разъем под проводные наушники, не предусмотренный в старших версиях.

В комплектации 8/128 ГБ смартфон Mate 40 стоит ровно 900 евро (82,2 тыс. руб.), цена модификации на 256 ГБ не установлена.



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