«Консист бизнес групп» создала решение для ДСК «Автобан» на базе «1С»

Дорожно-строительная компания «Автобан» (строительно-инвестиционный холдинг «Автобан») завершила проект параллельного учета внеоборотных активов по МСФО на базе платформы «1С: Управление холдингом». Новое решение, созданное совместно с «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), является одним из этапов проекта автоматизации подготовки консолидированной отчётности МСФО, позволяющим значительно сократить сроки сбора данных и снизить расходы на консалтинг при подготовке отчетности группы компаний.

Действующий процесс учета внеоборотных активов в холдинге «Автобан» до реализации проекта не отвечал в полной мере требованиям к прозрачности учета: сбор информации осуществлялся через буферные файлы, процесс был длительным и требовал значительных трудозатрат. Кроме того, не было возможности оперативно производить обновления при изменении методологии учета.

Руководством финансово-экономического блока группы компаний было принято решение автоматизировать процесс таким образом, чтобы минимизировать время и трудозатраты на отчетность, обеспечить качество данных в рамках единой системы, тем самым исключить возможность ошибок и повысить прозрачность формирования отчетности, а также сократить расходы на внешний консалтинг.

В качестве программного продукта для построения системы была выбрана «1С: Управление холдингом 3.0», так как на этой платформе уже автоматизирован финансовый учет компаний холдинга. Исполнителем проекта стала «Консист бизнес групп», специалисты которой обладают экспертизой и более чем 20-летним опытом создания систем подготовки консолидированной отчетности по МСФО на различных платформах.

В ходе проекта было доработано типовое решение под требования клиента, в частности, реализован расчет консолидационной корректировки исключения нереализованной прибыли от внутригрупповой продажи основных средств.

Предложенный «Консист бизнес групп» подход к реализации проекта позволил специалистам ДСК «Автобан» сразу же после доработки типового решения использовать функционал для подготовки отчетности.

Елена Петенева, начальник отдела МСФО ДСК «Автобан», сказала: «Внедрение нового программного обеспечения – один из этапов комплексной программы цифровизации, принятой в холдинге. В условиях серьезных последствий пандемии и внешних санкций именно цифровизация бизнеса становится одним из важнейших условий поддержания стабильности и дальнейшего развития бизнес-модели строительной компании. Теперь у нас есть решение, которое позволяет прозрачно выполнять весь процесс подготовки отчётности группы компаний в части параллельного учета внеоборотных активов. Это значительно сокращает сроки сбора информации и трудозатраты, связанные с внесением различных изменений».

Александр Голубев, руководитель направления EPM «Консист бизнес групп», отметил: «Мы продолжаем сотрудничество с ДСК «Автобан» и внедряем систему подготовки консолидированной отчетности по МСФО. Рады, что наша экспертиза позволяет нашим заказчикам оперативно получать результаты от проекта и применять их в своей деятельности».