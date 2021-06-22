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«Автобан», РосДорНИИ и «Дороги и мосты» разработают цифровую платформу для всех участников дорожно-строительного рынка

Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан», РосДорНИИ и АО «Дороги и мосты» заявили о намерении создать единую для всех участников дорожно-строительного рынка ИТ-платформу, которая будет создана на основе технологий информационного моделирования. Данная платформа позволит вывести на принципиально новый уровень качество и сроки строительства дорог.

«Цифровизация дорожно-строительной отрасли стало одной из важнейших задач российской экономики. Совершенно очевидно, что количественный и качественный прорыв возможен только благодаря всеохватывающей цифровизации отрасли. После запуска ЦКАД – первой российской цифровой дороги - внедрение единой ИТ-платформы становится логичным и закономерным следующим шагом. Новый сервис позволит работать в едином цифровом пространстве всем участникам дорожно-строительного рынка - регулятору, проектировщикам, заказчикам, подрядчикам, эксплуатирующим организациям. В системе планируется ведение крупных инфраструктурных проектов. На платформе в цифровом виде будет храниться вся необходимая документация по различным этапам строительства – от планирования до сдачи в эксплуатацию. На этапе эксплуатации дорог операторы будут вводить в систему данные, которые в будущем послужат основанием для принятия решения о необходимости ремонта», - сказала CFO и лидер цифровых проектов строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Юлия Штрек.

На сегодняшний день единое ИТ-решение совместно разрабатывают специалисты холдинга «Автбан», РосДорНИИ и АО «Дороги и мосты». В будущем к платформе планируется подключить государственные структуры и других участников дорожно-строительной отрасли.

Эльяс Касми

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