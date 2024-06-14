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Анисимов Илья


Цифровизация закупок: простая автоматизация или способ сохранить бизнес в 2025 году 1
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 2
16.05.2024 Компания «Синтека» выступит партнером конференции CNews «Строительные технологии будущего» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Анисимов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Аметист Групп - Синтек 5 2
Технологии Будущего 150 1
Rukki - Рукки 2 1
ARTW - АРТВ 6 1
8319 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1023 1
Мосинжпроект 14 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 499 1
Основа Холдинг ГК 26 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 212 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3073 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51435 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 602 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11285 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5930 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 753 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 896 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1076 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3211 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3137 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 317 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2416 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3960 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2323 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8361 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4758 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10370 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4540 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3362 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67258 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4055 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1332 1
4G - pLTE - Private LTE - Выделенные сотовые сети - частные сети предприятий 68 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3108 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4806 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24378 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13388 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1747 1
Оцифровка - Digitization 4604 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 634 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4084 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 22 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Рыбаков Игорь 3 1
Гончаров Александр 19 1
Беляев Ярослав 1 1
Идрисов Марат 2 1
Малыхин Михаил 2 1
Налепов Роман 21 1
Гончарова Александра 4 1
Чепурин Виталий 1 1
Бондаренко Олег 1 1
Войтенков Артем 2 1
Виталий Чапурин 1 1
Зенин Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146207 2
Северный полярный круг - Полярные регионы 101 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5468 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6023 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3512 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1340 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3184 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 503 1
Аудит - аудиторский услуги 2718 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Паспорт - Паспортные данные 2540 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4889 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2446 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5822 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1237 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 162 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2037 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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