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Анисимов Илья
Анисимов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Аметист Групп - Синтек 5 2
|Технологии Будущего 150 1
|Rukki - Рукки 2 1
|ARTW - АРТВ 6 1
|1С 8319 1
|ЭОС СМР - сервер мобильных решений 34 1
|Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 22 1
|Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
|Рыбаков Игорь 3 1
|Гончаров Александр 19 1
|Беляев Ярослав 1 1
|Идрисов Марат 2 1
|Малыхин Михаил 2 1
|Налепов Роман 21 1
|Гончарова Александра 4 1
|Чепурин Виталий 1 1
|Бондаренко Олег 1 1
|Войтенков Артем 2 1
|Виталий Чапурин 1 1
|Зенин Игорь 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146207 2
|Северный полярный круг - Полярные регионы 101 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 1
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