Разделы

Бизнес
|

Компания «Синтека» выступит партнером конференции CNews «Строительные технологии будущего»

30 мая в рамках конференции CNews «Строительные технологии будущего» Илья Анисимов, основатель и генеральный директор IT ГК «Синтека» расскажет, как сейчас обстоят дела с цифровизацией у строительных компаний, сравнит преимущества готовых решений на рынке и самостоятельных разработок и выделит наиболее перспективные направления. Для слушателей из числа разработчиков будет полезен кейс уникального алгоритма создания продуктов, который успешно применяется «Синтекой» уже более 10 лет.

«Синтекапетербургский разработчик программного обеспечения для строительной отрасли, продукты которого ориентированы на автоматизацию процесса снабжения и контроля за материальными ресурсами строительных организаций. За плечами компании четыре цифровых сервиса, среди которых электронная торговая площадка «Закупай», сумма закупок на которой за 2023 г. составила 310 млрд руб., и сотрудничество с крупнейшими застройщиками на территории РФ и нескольких стран СНГ.

Интеграция флагманской программы «Синтека» и ЭТП «Закупай» позволяет клиентам компании экономить до 12% на закупках стройматериалов и полностью автоматизировать процесс закупок от момента создания заявки до получения поставки материалов на объект.

Не просто техподдержка: как вендор ВКС развивает сервис
Телеком

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

В Подмосковье началось производство российских суверенных мониторов для настольных ПК. Продажи уже начались

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Новая лицензия Postgres Pro для «1С» оптимизирует затраты на 25%

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Может, все-таки не смартфон? Правила безопасности при мобильной фото- и видеосъемке

Не только автомобиль: на чем кататься по городу

Роботы-собаки, которых можно купить в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

Ликбез RnD.CNews: сколько воды содержится в земной коре
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024