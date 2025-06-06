Закупай ЭТП

«Закупай» — это торговая площадка строительных товаров, который упрощает взаимодействие

между поставщиками и покупателями. Платформа использует технологию автоматизированного

распределенного высокопроизводительного сбора данных, что позволяет увеличить

скорость и объем собираемой информации, а также обходить блокировки, защищающие

содержимое страниц.