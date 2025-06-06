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Закупай ЭТП


«Закупай» — это торговая площадка строительных товаров, который упрощает взаимодействие
между поставщиками и покупателями. Платформа использует технологию автоматизированного
распределенного высокопроизводительного сбора данных, что позволяет  увеличить
скорость и объем собираемой информации, а также обходить блокировки, защищающие
содержимое страниц.  

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Cloud4Y предоставил инфраструктуру порталу «Закупай» 1
Цифровизация закупок: простая автоматизация или способ сохранить бизнес в 2025 году 1
14.06.2024 Строительная отрасль — аутсайдер или локомотив цифровизации 1
16.05.2024 Компания «Синтека» выступит партнером конференции CNews «Строительные технологии будущего» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Закупай ЭТП и организации, системы, технологии, персоны:

Аметист Групп - Синтек 5 3
8502 1
Cloud4Y 294 1
Технологии Будущего 151 1
ARTW - АРТВ 6 1
Rukki - Рукки 2 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 16 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 1
Автобан ДСК ГК 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1155 1
Основа Холдинг ГК 26 1
Мосинжпроект 14 1
Грузовичкоф 7 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 1
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