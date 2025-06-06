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Закупай ЭТП
«Закупай» — это торговая площадка строительных товаров, который упрощает взаимодействие
между поставщиками и покупателями. Платформа использует технологию автоматизированного
распределенного высокопроизводительного сбора данных, что позволяет увеличить
скорость и объем собираемой информации, а также обходить блокировки, защищающие
содержимое страниц.
УПОМИНАНИЯ
Закупай ЭТП и организации, системы, технологии, персоны:
|Аметист Групп - Синтек 5 3
|1С 8502 1
|Cloud4Y 294 1
|Технологии Будущего 151 1
|ARTW - АРТВ 6 1
|Rukki - Рукки 2 1
|Анисимов Илья 3 3
|Рыбаков Игорь 3 1
|Гончарова Александра 4 1
|Гончаров Александр 19 1
|Налепов Роман 21 1
|Малыхин Михаил 2 1
|Идрисов Марат 2 1
|Войтенков Артем 2 1
|Чепурин Виталий 1 1
|Виталий Чапурин 1 1
|Бондаренко Олег 1 1
|Зенин Игорь 1 1
|Беляев Ярослав 1 1
|Кудрин Евгений 2 1
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