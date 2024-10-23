Подтверждена совместимость Luxms BI и «Ред ОС 8» Система бизнес-аналитики Luxms BI получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС 8», сертифицированной ФСТЭК России. В результате совместного тестирования команды Luxms и специалистов комп

Lumxs обновила систему бизнес-аналитики Luxms BI до версии 10.1 Компания Lumxs объявила о выпуске обновления российской системы бизнес-аналитики Luxms BI версии 10.1. В версию 10.1 Luxms BI вошли три новых типа визуализаций: «Граф», «Облако слов» и «Диаграмма Мекко». Диаграмма «Граф» позволяет визуализировать связи между объектам

Первая конференция Luxms з лидеров российского рынка BI-систем. Компания имеет более 20 лет опыта поставки корпоративных аналитических решений, а также более 10 лет опыта развития, внедрения и технической поддержки платформы Luxms BI. В этом году выпущена юбилейная, 10-я версия платформы, и именно к этому событию приурочена Первая конференция Luxms. За годы работы компания накопила значительный опыт в разработке BI

Luxms проведет конференцию, приуроченную к выходу Luxms BI 10 з лидеров российского рынка BI-систем. Компания имеет более 20 лет опыта поставки корпоративных аналитических решений, а также более 10 лет опыта развития, внедрения и технической поддержки платформы Luxms BI. В этом году выпущена юбилейная, 10-я версия платформы, и именно к этому событию приурочена Первая конференция Luxms. За годы работы компания накопила значительный опыт в разработке BI

В клиники Москвы внедрена цифровая система управления «Дашборд» на базе платформы Luxms BI вно внедряются современные цифровые технологии для повышения эффективности работы. Одним из таких значимых нововведений стала система цифрового управления «Дашборд» на базе платформы бизнес-аналитики Luxms BI. «Дашборд» — это программа, которая позволяет руководителям медицинских учреждений в реальном времени анализировать ключевые показатели эффективности по множеству метрик. Система предо

Новый релиз Luxms BI v10 с повышенной информационной безопасностью и расширенным функционалом Self Service обновлением в версии 10 стал переход на Java 17. Эта версия обеспечивает прирост производительности сборщика мусора – примерно на 8% по сравнению с предыдущей версией 11, что ускорит работу backend’а Luxms BI, а также повысит общий уровень безопасности. Лицензия ФСТЭК Важным подтверждением высокого уровня безопасности стало получение лицензии ФСТЭК на компанию-производителя ПО. Выданная лиц

Обновление платформы Luxms BI v9.3 с HTML-документацией, фокусом на удобстве использования и стабильности й, сокращает время на обучение, и упрощает работу на платформе. Документация и обновления к ней распространяются и устанавливаются как стандартный пакет Linux – как и любой другой компонент платформы Luxms BI. Об этом CNews сообщили представители Luxms. Календарные функции Новым обновлением версии 9.3 стали календарные функции в LPE. Стандартные функции иногда могут быть неудобными в практи

Интеграция систем Luxms BI и АИС «Мастердата» совершенствует процессы бизнес-аналитики В рамках технологического партнерства ГК Luxms и ГК «СБсофт» реализовали интеграцию двух систем – российской платформы бизнес-аналитики Luxms BI и автоматизированной информационной системы «Мастердата». Совместное решение расширяет функционал платформы бизнес-аналитики и открывает новые перспективы для управления данными. АИС «

Luxms BI и Astra Linux продолжают сотрудничество: сертифицирована новая версия платформы Luxms BI v9 ой системы Astra Linux Special Edition 1.7 и последней версии платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI 9. Актуальный релиз Luxms BI прошел все проверки, и специалисты убедились, чт

Подтверждена совместимость Astra Linux и платформы Luxms BI v9 ой системы Astra Linux Special Edition 1.7 и последней версии платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI 9. Актуальный релиз Luxms BI успешно прошел все проверки, и специалисты убеди

Аналитическая платформа Luxms BI работает на ОС Astra Linux 1.7 ГК «Астра» и ООО «ЯСП» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7 и платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI версии 8. В ходе проведенных исследований специалисты убедились, что продукт корректно работает под управлением защищенной ОС, и пользователям в полном объеме доступен функционал компо

Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с «Ред ОС» амках технологического партнерства ГК Luxms и «Ред софт» провели тестирование на совместимость продуктов и подтвердили корректность работы программного обеспечения «Визуальный управленческий контроль Luxms BI» с операционной системой «Ред ОС». «Визуальный управленческий контроль Luxms BI» – российская платформа бизнес-аналитики данных. Помогает компаниям контролировать процессы, анал

Обзор платформы бизнес-аналитики Luxms BI v.8.9 уже контролируют парольные параметры, мы решили расширить возможности управления парольными политиками. По мере развития BI-платформ клиентов, готовых управлять системой прав, становится все больше. Luxms BI следует за пожеланиями своих бизнес-пользователей Ведь клиентов, готовых управлять системой прав непосредственно в Luxms BI, становится все больше, а мы всегда стремимся реализо

«Инлайн груп» и Luxms подписали соглашение о партнерстве Российская ГК Luxms и системный интегратор «Инлайн груп» подписали соглашение о партнерстве. Решения на платформе Luxms BI будут использоваться в крупных инфраструктурных проектах, а также в составе услуг по сохранению работоспособности ИТ в условиях санкций. Возможности Luxms BI позволят заказчикам

Navicon и Luxms BI помогут российским компаниям работать с большими данными Системный интегратор и разработчик Navicon и производитель аналитической платформы Luxms BI заключили стратегическое партнерство. Клиенты Navicon получат доступ к отечественному продукту для работы с BI-аналитикой на больших данных и качественным инструментам визуализации. Об

Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных «Яхонт-УВМ» на базе восьмиядерных процессоров «Эльбрус». Серверы работают под управлением операционной системы «Альт Сервер 9». В качестве программного обеспечения для аналитики используется система Luxms BI. Серверы «Яхонт-УВМ» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, Luxms BI и ОС «Альт Сервер 9» – в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и баз данных. Отечест

Платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в единый реестр российского ПО Luxms объявила о том, что ее платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минкомсвязи России согласно экспертному заключению от 27 апреля 2017 года. Платформа от

Luxms запускает облачное решение Luxms BI на платформе облачных сервисов SkyFORS Luxms и «Форс Дистрибуция» объявили о завершении работ по интеграции системы визуального управленческого контроля Luxms BI с платформой облачных сервисов для сред баз данных и приложений «SkyFORS». Как рассказали CNews в компании, в результате интеграции группа компаний Luxms предлагает заказчикам интеракт

Платформа Luxms BI протестирована на ПАК корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем» Группа компаний Luxms — российский разработчик решений для визуального управленческого контроля на базе информационно-аналитической платформы Luxms BI, которая развивается в соответствии с моделью импортозамещения — завершила программу по нагрузочному тестированию и настройке Luxms BI на программно-аппаратном комплексе корпора