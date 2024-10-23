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Luxms BI

Luxms BI

Аналитическая платформа Luxms BI российской разработки предназначена для визуализации больших объемов данных, позволяет создавать единое аналитическое пространство предприятия и обеспечивать сквозной контроль показателей по ключевым направлениям деятельности производственной компании. Платформу Luxms BI используют крупные компании нефтегаза, энергетики, здравоохранения, а также телекоммуникационные, логистические, транспортные и финансовые организации.. Аудиторию решения составляют топ-менеджеры и линейные руководители, которые с его помощью контролируют бизнес-процессы, анализируют показатели эффективности и готовят интерактивные отчеты.

 

23.10.2024 Подтверждена совместимость Luxms BI и «Ред ОС 8»

Система бизнес-аналитики Luxms BI получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС 8», сертифицированной ФСТЭК России. В результате совместного тестирования команды Luxms и специалистов комп
23.09.2024 Lumxs обновила систему бизнес-аналитики Luxms BI до версии 10.1

Компания Lumxs объявила о выпуске обновления российской системы бизнес-аналитики Luxms BI версии 10.1. В версию 10.1 Luxms BI вошли три новых типа визуализаций: «Граф», «Облако слов» и «Диаграмма Мекко». Диаграмма «Граф» позволяет визуализировать связи между объектам
17.09.2024 Первая конференция Luxms

з лидеров российского рынка BI-систем. Компания имеет более 20 лет опыта поставки корпоративных аналитических решений, а также более 10 лет опыта развития, внедрения и технической поддержки платформы Luxms BI. В этом году выпущена юбилейная, 10-я версия платформы, и именно к этому событию приурочена Первая конференция Luxms. За годы работы компания накопила значительный опыт в разработке BI
12.08.2024 Luxms проведет конференцию, приуроченную к выходу Luxms BI 10

з лидеров российского рынка BI-систем. Компания имеет более 20 лет опыта поставки корпоративных аналитических решений, а также более 10 лет опыта развития, внедрения и технической поддержки платформы Luxms BI. В этом году выпущена юбилейная, 10-я версия платформы, и именно к этому событию приурочена Первая конференция Luxms. За годы работы компания накопила значительный опыт в разработке BI
17.06.2024 В клиники Москвы внедрена цифровая система управления «Дашборд» на базе платформы Luxms BI

вно внедряются современные цифровые технологии для повышения эффективности работы. Одним из таких значимых нововведений стала система цифрового управления «Дашборд» на базе платформы бизнес-аналитики Luxms BI. «Дашборд» — это программа, которая позволяет руководителям медицинских учреждений в реальном времени анализировать ключевые показатели эффективности по множеству метрик. Система предо
17.05.2024 Новый релиз Luxms BI v10 с повышенной информационной безопасностью и расширенным функционалом Self Service

обновлением в версии 10 стал переход на Java 17. Эта версия обеспечивает прирост производительности сборщика мусора – примерно на 8% по сравнению с предыдущей версией 11, что ускорит работу backend’а Luxms BI, а также повысит общий уровень безопасности. Лицензия ФСТЭК Важным подтверждением высокого уровня безопасности стало получение лицензии ФСТЭК на компанию-производителя ПО. Выданная лиц
09.02.2024 Обновление платформы Luxms BI v9.3 с HTML-документацией, фокусом на удобстве использования и стабильности

й, сокращает время на обучение, и упрощает работу на платформе. Документация и обновления к ней распространяются и устанавливаются как стандартный пакет Linux – как и любой другой компонент платформы Luxms BI. Об этом CNews сообщили представители Luxms. Календарные функции Новым обновлением версии 9.3 стали календарные функции в LPE. Стандартные функции иногда могут быть неудобными в практи
08.12.2023 Интеграция систем Luxms BI и АИС «Мастердата» совершенствует процессы бизнес-аналитики

В рамках технологического партнерства ГК Luxms и ГК «СБсофт» реализовали интеграцию двух систем – российской платформы бизнес-аналитики Luxms BI и автоматизированной информационной системы «Мастердата». Совместное решение расширяет функционал платформы бизнес-аналитики и открывает новые перспективы для управления данными. АИС «
06.10.2023 Luxms BI и Astra Linux продолжают сотрудничество: сертифицирована новая версия платформы Luxms BI v9

ой системы Astra Linux Special Edition 1.7 и последней версии платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI 9. Актуальный релиз Luxms BI прошел все проверки, и специалисты убедились, чт
04.10.2023 Подтверждена совместимость Astra Linux и платформы Luxms BI v9

ой системы Astra Linux Special Edition 1.7 и последней версии платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI 9. Актуальный релиз Luxms BI успешно прошел все проверки, и специалисты убеди
21.04.2023 Аналитическая платформа Luxms BI работает на ОС Astra Linux 1.7

ГК «Астра» и ООО «ЯСП» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7 и платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI версии 8. В ходе проведенных исследований специалисты убедились, что продукт корректно работает под управлением защищенной ОС, и пользователям в полном объеме доступен функционал компо
22.12.2022 Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с «Ред ОС»

амках технологического партнерства ГК Luxms и «Ред софт» провели тестирование на совместимость продуктов и подтвердили корректность работы программного обеспечения «Визуальный управленческий контроль Luxms BI» с операционной системой «Ред ОС». «Визуальный управленческий контроль Luxms BI» – российская платформа бизнес-аналитики данных. Помогает компаниям контролировать процессы, анал
03.11.2022 Обзор платформы бизнес-аналитики Luxms BI v.8.9

уже контролируют парольные параметры, мы решили расширить возможности управления парольными политиками. По мере развития BI-платформ клиентов, готовых управлять системой прав, становится все больше. Luxms BI следует за пожеланиями своих бизнес-пользователей Ведь клиентов, готовых управлять системой прав непосредственно в Luxms BI, становится все больше, а мы всегда стремимся реализо
16.08.2022 «Инлайн груп» и Luxms подписали соглашение о партнерстве

Российская ГК Luxms и системный интегратор «Инлайн груп» подписали соглашение о партнерстве. Решения на платформе Luxms BI будут использоваться в крупных инфраструктурных проектах, а также в составе услуг по сохранению работоспособности ИТ в условиях санкций. Возможности Luxms BI позволят заказчикам
07.07.2022 Navicon и Luxms BI помогут российским компаниям работать с большими данными

Системный интегратор и разработчик Navicon и производитель аналитической платформы Luxms BI заключили стратегическое партнерство. Клиенты Navicon получат доступ к отечественному продукту для работы с BI-аналитикой на больших данных и качественным инструментам визуализации. Об
02.02.2021 Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных

«Яхонт-УВМ» на базе восьмиядерных процессоров «Эльбрус». Серверы работают под управлением операционной системы «Альт Сервер 9». В качестве программного обеспечения для аналитики используется система Luxms BI. Серверы «Яхонт-УВМ» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, Luxms BI и ОС «Альт Сервер 9» – в Единый реестр российского ПО для ЭВМ и баз данных. Отечест
10.05.2017 Платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в единый реестр российского ПО

Luxms объявила о том, что ее платформа визуального управленческого контроля Luxms BI включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» Минкомсвязи России согласно экспертному заключению от 27 апреля 2017 года. Платформа от
14.03.2017 Luxms запускает облачное решение Luxms BI на платформе облачных сервисов SkyFORS

Luxms и «Форс Дистрибуция» объявили о завершении работ по интеграции системы визуального управленческого контроля Luxms BI с платформой облачных сервисов для сред баз данных и приложений «SkyFORS». Как рассказали CNews в компании, в результате интеграции группа компаний Luxms предлагает заказчикам интеракт
11.05.2016 Платформа Luxms BI протестирована на ПАК корпоративной виртуализации «ЕС2015-Терем»

Группа компаний Luxms — российский разработчик решений для визуального управленческого контроля на базе информационно-аналитической платформы Luxms BI, которая развивается в соответствии с моделью импортозамещения — завершила программу по нагрузочному тестированию и настройке Luxms BI на программно-аппаратном комплексе корпора
07.04.2016 Российская платформа визуального контроля Luxms BI интегрирована с СУБД «Линтер Бастион»

Завершены работы по интеграции информационно-аналитической платформы Luxms BI с российской системой управления базами данных «Линтер Бастион». Совместное решение готово к использованию и позволит предприятиям не только повысить эффективность бизнес-процессов за 

Публикаций - 75, упоминаний - 79

Luxms BI и организации, системы, технологии, персоны:

Luxms 78 60
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 27
МегаФон 8805 15
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 14
Directum - Директум 1090 14
InfoWatch - Инфовотч 1014 14
UseTech - Юзтех Интеграция 50 14
Gelarm - Геларм 36 14
Diasoft - Диасофт 870 11
Программный продукт ГК 63 10
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 7
Softline - Polymatica - Полиматика 172 5
8213 5
Huawei 3933 4
Ред Софт - Red Soft 700 4
Oracle Corporation 6688 4
Luxms YASP - ЯСП 4 4
Nginx - Энджайникс 164 4
Ростелеком 9701 3
Intel Corporation 12197 3
Цифра ГК 2426 3
Прогноз 1650 3
SAP SE 5277 3
Ланит - Норбит - Norbit 368 3
Dell EMC 5027 2
Cisco Systems 5114 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Qualcomm Technologies 1822 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
HP Inc. 5685 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Крок - Croc 1777 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
MediaTek - Ralink 527 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 25
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 25
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 25
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 25
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 25
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 25
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 25
Комус 94 25
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 24
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 24
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 24
МКБ - Московский кредитный банк 558 24
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 24
Zenden Group - Дом одежды 65 24
МОСГАЗ 42 24
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 46 24
36,6 - аптечная сеть 90 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 23
Сургутнефтегаз - СНГ 269 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 15
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 14
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 14
Почта России ПАО 2112 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 11
X5 Group - Перекрёсток 544 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 10
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 10
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 10
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 9
РЖД - Российские железные дороги 1903 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 7
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Россети Ленэнерго 1700 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 10
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ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
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ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 12 3
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Айтеко - iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 12 2
Apple iPad 3860 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 2
Qlik Sense 41 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Lua - язык программирования 54 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 96 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 2
Apache Parquet 10 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
Тютюнник Александр 40 34
Дорофеев Дмитрий 31 27
Новоселов Иван 33 27
Меденцев Константин 97 25
Воронин Павел 136 25
Сирота Юрий 67 25
Андрианов Павел 84 25
Фокин Валерий 45 25
Копысов Виталий 61 25
Тараторин Александр 58 25
Ульихин Павел 33 25
Алешкин Сергей 65 25
Мартынов Павел 26 25
Голощапова Ирина 25 25
Натрусов Артем 284 24
Козак Николай 161 24
Лагунов Андрей 43 24
Сафрыгин Егор 37 24
Пчелин Юрий 38 24
Руднева Валентина 26 24
Шанина Ирина 27 24
Дмитриев Андрей 38 24
Сыцко Дмитрий 25 24
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Шадаев Максут 1008 20
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