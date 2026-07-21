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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 204308
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Мечел ПАО Мечел Инфотех Мечел-Информационные Технологии Мечел Инжиниринг Мечел-Майнинг

Мечел ПАО - Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии - Мечел Инжиниринг - Мечел-Майнинг

СОБЫТИЯ

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21.07.2026 Новый продукт PointCloudVault: серверное решение для хранения больших данных 3D-сканирования 1
29.12.2025 «Нанософт» подводит итоги 2025 года: массовый переход на nanoCAD, расширение портфеля отраслевых решений, запуск продуктов на базе ИИ 1
01.06.2022 Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
31.05.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 7 июня. Задайте вопрос 1
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
24.05.2022 Осталось две недели до CNews Forum Кейсы 2022 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
17.05.2022 Акулы импортозамещения: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
12.05.2022 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. До мероприятия остался месяц. Идет регистрация 1
11.05.2022 Как заработать на больших данных: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
29.04.2022 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
22.04.2022 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.04.2022 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы при поддержке Минцифры состоится в июне. Открыта регистрация 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 2
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 2
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
20.04.2021 «Контур» помог «Мечел-сервису» автоматизировать документооборот 2
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 2
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
03.10.2019 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
26.09.2019 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2019 1
18.09.2019 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019 1
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 1
20.05.2019 Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации 2
01.08.2013 3D технологии Autodesk ускоряют освоение Эльгинского угольного месторождения 1
19.03.2013 Третья конференция «МСФО: практика применения» состоится в Москве 1
17.05.2007 «Мечел» выбрала «АйТи»: лицензирование и сопровождение Oracle 2

Публикаций - 35, упоминаний - 47

Мечел ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1193 21
Rimini Street 77 21
Программный Продукт ГК 115 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16341 10
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 441 10
Luxms 125 10
SAP SE 5638 6
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 270 5
Veeam Software 346 4
9803 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 23 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 431 3
Dynatrace 60 3
Oracle Corporation 7132 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1137 2
WorkDay 37 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 94 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 26 1
Системы документооборота 525 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 159 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5764 1
МегаФон 11088 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 372 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 143 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1383 1
Schneider Electric 615 1
Selectel - Селектел 571 1
Рексофт - Reksoft 496 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
ServiceNow 110 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1526 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 496 1
Ланит - DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит Омни 67 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 35 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 31 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 1
АйтиКонсалт ГК 15 1
Мечел ПАО - Мечел БизнесСервис - Белорецкий металлургический комбинат - Вяртсильский метизный завод - Кузбассэнергосбыт - Коршуновский ГОК - Мечел Нямунас - Мечел Энерго - Южуралникель - Ижсталь 167 31
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 694 28
МКБ - Московский кредитный банк 660 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 574 22
НСПК - Национальная система платежных карт 965 21
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 141 21
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 21
Почта России ПАО 2408 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 638 20
X5 Group - Перекрёсток 646 20
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 373 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1924 19
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1221 17
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 17
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9179 12
РЖД - Российские железные дороги 2113 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 11
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 10
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 10
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 451 10
ОМК - Объединенная металлургическая компания 252 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 461 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 10
Zenden Group - Дом одежды 66 10
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 10
Комус 110 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 10
МОСГАЗ 45 10
36,6 - аптечная сеть 97 10
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 302 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 9
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 9
Фаберлик - Faberlic 117 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 373 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3480 20
Федеральное казначейство России 1969 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2107 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14163 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2396 6
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 320 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2911 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 321 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3382 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3742 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 372 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2163 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2930 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 371 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 68 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27351 30
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6417 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4971 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55390 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37161 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26754 21
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1088 20
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 815 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2873 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8036 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5787 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1587 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 858 11
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 89 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18522 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8861 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3456 10
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 786 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4575 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7931 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25000 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12472 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24662 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7708 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14211 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14313 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16992 2
Управляемость - Manageability 2395 2
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета - Рабочее место бухгалтера 365 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 3019 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10954 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5494 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5121 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2938 2
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12600 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1846 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1209 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 628 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2968 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2835 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 517 11
Московская Биржа - Финуслуги 65 10
Luxms BI 124 10
1С:ERP Управление предприятием 894 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 329 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 424 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 727 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 236 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 92 1
Schneider Electric - PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 1
Google Android 15421 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 446 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 959 1
Microsoft Teams - MS Teams 679 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 786 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 141 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 221 1
Apple iPhone 6 4859 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 302 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 15 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
Белоусов Максим 109 27
Натрусов Артем 325 22
Дьяченко Валерий 96 22
Трояновский Владимир 63 21
Глазков Александр 153 21
Аитов Тимур 198 21
Путятинский Сергей 124 21
Hope Paul - Хоуп Пол 23 21
Марковский Роман 27 21
Дворкович Аркадий 216 20
Емельченков Сергей 141 20
Харитонов Денис 22 20
Лагунов Андрей 43 19
Андрианов Павел 86 19
Трапезин Владимир 30 19
Сологуб Денис 75 18
Бурилов Андрей 118 18
Копысов Виталий 64 17
Чаркин Евгений 318 11
Ульихин Павел 36 10
Сафрыгин Егор 38 10
Пчелин Юрий 41 10
Руднева Валентина 26 10
Шанина Ирина 28 10
Дмитриев Андрей 50 10
Алешкин Сергей 65 10
Сыцко Дмитрий 32 10
Мартынов Павел 29 10
Новоселов Иван 36 10
Ефёров Алексей 45 10
Полянская Нина 24 10
Тютюнник Александр 45 10
Голощапова Ирина 25 10
Саратовский Николай 25 10
Сирота Юрий 67 10
Фокин Валерий 49 10
Меденцев Константин 106 10
Козак Николай 217 10
Дорофеев Дмитрий 34 10
Воронин Павел 206 10
Россия - РФ - Российская федерация 169765 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48381 21
Европа 25070 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19904 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 952 5
Украина 7987 4
Грузия 1344 4
Монголия 389 4
Казахстан - Республика 6164 2
Беларусь - Белоруссия 6399 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8737 1
Европа Восточная 3141 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3406 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 1
Германия - Федеративная Республика 13329 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3088 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 547 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2937 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1864 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1819 1
Россия - УФО - Тюменская область 1404 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6743 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58869 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27862 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16494 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6256 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 558 10
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 292 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11594 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1516 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5907 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5082 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4505 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18537 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12515 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2553 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6734 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1101 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 356 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7632 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1069 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 769 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4141 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3095 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9365 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8958 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1548 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 752 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1290 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1337 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3582 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 449 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2613 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3841 1
Черкизон - Черкизовский рынок 180 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3182 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 294 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5897 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22229 1
CNews Инновация года - награда 162 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8704 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 100 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1565 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 168 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1306 27
CNews FORUM Кейсы 318 22
CNews Баттл 69 20
CNews AWARDS - награда 580 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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