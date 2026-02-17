Разделы

Бизнес
|

Команда «А2» расширяет экспертизу в рамках партнерства с Luxms BI

Команда А2 развивает стратегическое партнёрство с ГК Luxms – вендором российской аналитической платформы Luxms BI.

Luxms BI – современная платформа бизнес-аналитики, которая помогает компаниям видеть полную картину бизнеса, снижать риски и повышать эффективность. Она сочетает широкие визуальные и функциональные возможности с высокой производительностью и удобством для всех уровней пользователей. Платформу используют крупные компании нефтегаза, здравоохранения, ритейла, а также телекоммуникационные, логистические, транспортные и финансовые организации, обеспечивая пользователям возможность эффективно принимать решения.

Михаил Раповец, руководитель производства «А2 Консалтинг», сказал: «За этот период совместная работа вышла на качественно новый уровень. Специалисты «А2», изначально фокусировавшиеся на фронтенд-разработке и создании продвинутых визуализаций, глубоко интегрировались в рабочие процессы и экосистему Luxms BI. Благодаря открой коммуникации и атмосфере взаимопомощи, взаимодействие стало максимально прозрачным и эффективным».

Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms, отметил: «Сегодня партнерство вступает в новую, ещё более амбициозную фазу. Команда «А2», успешно закрепившая свою экспертизу во фронтенд-составляющей Luxms BI, начинает погружение в задачи по мощному инструменту для работы с данными – Luxms Data Boring».

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Это естественный и стратегический шаг, позволяющий «А2» расширить своё влияние на полный цикл создания BI-решений.

ГК Luxms и «А2» продолжат совместную работу в области импортозамещения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский разработчик представил экосистему мобильных устройств без сервисов Google и Apple

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Европа резко полюбила б/у ноутбуки. Новые стоят слишком дорого

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Маск борется за право разработки ИТ-системы для роя дронов в секретном конкурсе армии США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще