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Вышла новая версия платформы Luxms BI 10.2

ГК Luxms представила новый релиз Luxms BI 10.2, который включает ряд улучшений и новых возможностей.

Новые возможности визуализаций

В предыдущей версии было два режима работы водопада, а начиная с версии 10.2 они реализованы как две отдельные визуализации: «Водопад» и «Каскадная диаграмма». Дэши работают по разной логике, и пользователь может выбрать тот вариант, который лучше всего подходит для решения конкретной задачи.

Теперь во всех таблицах можно выводить общий итог. Опция включается галочкой в меню дэша. Такая же возможность добавлена в визуализацию «Штабели» и настраивается через эдитор в разделе «опции». Об этом CNews сообщили представители ГК Luxms.

Также в плоской таблице можно выводить данные в формате графиков – пиковизели, доступны диаграммы пирог и столбики, это улучшает наглядность представленных данных даже при работе с таблицами.

Подсказки в JSON-конфиге и для LPE

Важное обновление 10.2 – подсказки. В JSON-конфиг при написании кода появляются автоматические подсказки, предлагающие не только возможные варианты на основе введенных данных, но высвечивающие небольшую справку.

Также подсказки появились в окне ввода LPE. При написании LPE-функций система предлагает возможные варианты по ключевым словам. Если формула содержит ошибку, в интерфейсе появится подсказка. Кроме того, если названия столбцов в кубе заданы на кириллице, их также можно вводить в формулы на кириллице — система автоматически заменит их на соответствующие латинские символы.

Улучшение функционала и гибкость настройки

Настройка прогнозов стала удобнее – она перенесена из меню дэша непосредственно в конструктор. Это упрощает процесс изменения ключевых элементов настройки прогноза.

В диаграмме What If для переменных типа «строка» можно реализовать выпадающий список. Например, это может быть список числовых величин. Достаточно прописать формулу LPE, и выпадающий список появится в интерфейсе.

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Добавлена возможность создания кнопок с LPE-функциями в заголовке дэша.

Расширение возможностей

Теперь работать с группами дэшбордов стало удобнее, можно создавать новые дэшборды сразу внутри существующей группы, а также создавать группы внутри других групп, организуя структуру с неограниченным количеством уровней вложенности. При этом можно добавлять новые элементы или переносить их между уровнями: если дэшборд больше не нужен в группе, его можно убрать – он поднимется на уровень выше. А для ориентирования добавлен поиск по названию, который помогает находить дэшборды на текущем уровне

В прошлом релизе появилась возможность задавать права на дэши для отдельных пользователей, а с версии 10.2 есть возможность указывать права на дэш не только пользователю, но и группе.

Улучшение интерфейса

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В версии 10.2 в интерфейс внесен ряд улучшений. подписи и оси графиков в стандартных темах стали более контрастными. Дизайн конструктора дэшбордов был обновлен для повышения удобства работы с настройками и элементами. Редактор тем теперь вынесен в отдельный раздел «Персонализация» и доступен для редактирования всем пользователям, кроме роли Viewer. Улучшен дизайн экрана «Редактирование куба». В хлебных крошках теперь указана группа атласов для удобства навигации

Изменения в Data Boring

Изменен и дополнен интерфейс подключения к Kafka в разделе «Источники данных». В узлы Kafka Consumer и Kafka Producer добавлены параметры настройки. В узел Data Transfer добавлен флаг «Автосоздание таблицы».

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