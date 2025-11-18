Релиз Luxms BI 11.2

Новая архитектура системных данных

Разработчики добавили отдельную БД и три новых источника данных, чтобы разгрузить базу с метаданными, вынести тяжелые операционные данные и раздельно управлять доступом к журналу аудита и файлам, загруженным из Excel. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

– _bidata_ – для хранения демо данных, в том числе, загруженных из Excel-файлов, которые добавляются пользователями в качестве источников. Теперь тяжелые файлы живут отдельно и не нагружают БД с метаданными.

– _infosec_ – для журнала событий. Теперь доступ к записям аудита событий можно ограничить с помощью отдельного источника данных.

– _meta_ – для метаинформации (атласы, дэшборды, пользователи, группы и т.д.). Важная системная структура аналитики теперь хранится отдельно, быстро резервируется и легко восстанавливается.

Благодаря этому система работает стабильнее, резервная копия метаданных весит в десятки раз меньше и создается гораздо быстрее.

Расширение ролевой модели

В системе появилась новая сайтовая роль User-Manager, предназначенная для управления пользователями и группами. Она позволяет одному специалисту создавать, блокировать и настраивать права доступа сотрудников, при этом не имея доступа к данным и контенту. Такая модель делает делегирование администрирования безопасным – User-Manager не может увидеть чужие отчеты или изменить аналитические объекты, но полностью закрывает типовые запросы, например добавить пользователя или изменить права.

Улучшения в отчетах

В Luxms BI 11.2.0 шаблоны отчетов теперь поддерживают формат .xlsm, поэтому расчеты, которые раньше приходилось выполнять вручную, запускаются автоматически при открытии файла.

Появилась возможность вставлять в отчеты актуальные скриншоты дэшбордов и слайдов презентаций – достаточно указать ссылку, и система сама добавит изображение. Это экономит время при подготовке регулярных отчетов для руководства.

В отчетах для древовидной таблицы теперь заполняются подытоги по группирующим строкам, а при необходимости можно пропускать отдельные поля в списке фильтров, чтобы не перегружать интерфейс.

Кроме того, отчеты стали гибче, теперь можно группировать колонки по измерениям, задавать отдельные числовые форматы для итогов и более гибко настраивать отображение условие фильтрации.

Обновления в Luxms Data Boring

В Data Boring добавлен новый узел Transpose для СУБД ClickHouse, который позволяет транспонировать таблицы, преобразуя «длинные» таблицы в «широкие». Пользователь выбирает колонки для вертикальной и горизонтальной группировки и указывает, какие значения подсчитывать, а узел автоматически формирует готовую к использованию таблицу. Ранее эту операцию можно было сделать только в Pivot таблице, теперь можно рассчитать на этапе ETL при подготовке витрин, теперь результат сразу можно использовать для визуализации на графиках или для построения кубов.

Еще одно улучшение в Data Boring в узле DataTransfer связано с поддержкой кластерных таблиц ClickHouse: ранее перенос данных в кластер требовал ручного написания SQL-команд, теперь достаточно выбрать целевую топологию кластера (шары, реплики) и указать таблицу-получатель. Система сгенерирует корректные запросы, с учетом имени кластера и выбранной топологии.

Кроме этого, в Data Boring в узел DataTransfer добавлена новый раздел Mapping. С его помощью можно выбрать тип целевых колонок и исключить лишние. При переносе данных будут загружаться только необходимые колонки с учетом их типов, что сокращает время выполнения потока, количество ручной работы для дата-инженеров, ускоряет запуск проектов и снижает вероятность ошибок.

Также в Data Boring появился новый функционал узла CubesUpdated, позволяющий автоматически перезапрашивать свежие данные на дэшбордах Luxms BI. Теперь появились расширенные настройки выбора кубов, а также возможность использовать маски по названию. Можно не только указывать конкретные кубы для обновления, но и задавать шаблоны, например, обновлять все кубы, содержащие sklad в названии. Новые кубы с этим именем также попадут под действие узла. Это удобно для крупных проектов, где новые кубы появляются регулярно, больше не нужно вручную добавлять их в список обновлений.