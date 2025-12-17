Разделы

СУБД Jatoba и Luxms BI подтвердили совместимость

Компании «Газинформсервис» и ООО «ЯСП» (входит в ГК Luxms) подтвердили корректность совместной работы кибербезопасной СУБД Jatoba и платформы бизнес-аналитики Luxms BI версии 11. По результатам выдан сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Во время испытаний была подтверждена корректная работа Luxms BI с СУБД Jatoba, включая использование Jatoba в качестве внутренней базы данных платформы. Это позволяет выполнить бесшовный переход от стандартной PostgreSQL к Jatoba, гарантируя совместимость версий баз данных.

Ранее была подтверждена совместимость для Jatoba версии 4. Новая сертификация для версии 5 подтверждает устойчивость интеграции – по мере обновления Jatoba и Luxms BI их совместная работа остается стабильной и надежной, что важно для безопасного обновления инфраструктур заказчиков.

Luxms BI на Jatoba используется в ряде промышленных внедрений — заказчики уже работают с этой интеграцией в проде, что подтверждает ее зрелость и надежность в рабочих условиях на реальных нагрузках.

«Интеграция безопасной платформы бизнес-аналитики Luxms BI и кибербезопасной СУБД общего назначения Jatoba повышает уровень информационной безопасности для заказчиков. Это обеспечивает безопасность решения для аналитики данных. Можно быть уверенным, что данные, которые используются для построения дашбордов надежно защищены средствами кибербезопасности СУБД», — отметил Юрий Осипов, менеджер продукта Jatoba компании «Газинформсервис».

«Обновленная сертификация — это подтверждение того, что защищенная аналитика может быть современной, удобной и высокопроизводительной. Мы видим растущий спрос на инфраструктуры, где безопасность не опция, а норма. И рады, что решения Luxms BI уже работают на Jatoba в продуктовом контуре, помогая заказчикам строить аналитику в полностью доверенной среде», — сказал Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms.

