Luxms BI подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и ГК Luxms, вендор платформы бизнес-аналитики Luxms BI, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Luxms BI и Postgres Pro Enterprise (версии 13, 15, 17), Postgres Pro Standard (версии 13, 15, 17), Postgres Pro Certified 15. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Luxms BI — российская платформа бизнес-аналитики, которая помогает компаниям видеть полную картину бизнеса, снижать риски и повышать эффективность. Luxms BI работает под высокой нагрузкой, даже на больших объемах данных, и масштабируется. Система настраивается под конкретные бизнес-задачи – от типовой отчетности до специфических сценариев.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Совместимость с сертифицированной ФСТЭК версией Postgres Pro позволяет использовать связку Luxms BI и Postgres Pro в организациях с повышенными требованиями к защите данных, ориентированных на импортонезависимые решения и соответствие российским стандартам в области безопасности.

«Postgres Pro — удобная и гибкая СУБД, которая позволяет нам создавать и использовать собственные расширения для решения специфичных задач. Для работы с PostgreSQL-совместимыми СУБД мы давно разрабатываем часть расширений самостоятельно, часть собираем из community-версий. Все они публикуются в нашем открытом репозитории и доступны бесплатно всем», — отметил Андрей Сургутанов, руководитель команды DevOps-инженеров ГК Luxms.