Новый релиз платформы Luxms BI 11.1

Luxms BI 11.1 включает ряд улучшений и новых возможностей. В этой версии продолжили улучшать UI/UX, делая работу с платформой удобнее. Основной акцент – на улучшение конструктора, перенос возможностей из JSON-конфига в визуальный интерфейс и расширение функционала. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

Больше гибкости при работе с таблицами

В новой версии уделили особое внимание повышению удобства работы с таблицами. Расширился функционал окна стилизации – из JSON конфига в визуальный редактор перенесены значительная часть настроек.

Можно задавать цвет ячеек вручную, выделять их по зонам или использовать формулу для автоматического окрашивания. Настройки, при желании, применяются не только к данным, но и к шапке таблицы. Можно работать как с отдельными фактами, так и со всей таблицей сразу.

В окне стилизации также можно настраивать шрифты — менять их тип, начертание, размер, выравнивание. Также появилась возможность задавать ширину столбцов вручную, а внутри ячеек можно прописывать LPE-выражения, задавать сложную логику, выводить ссылки, изображения, условия и другие элементы.

В сводной таблице появился «итог итогов» – теперь рассчитывается не только сумма по строкам и столбцам, но и общий итог. Его можно стилизовать так же, как и остальные элементы таблицы, настраивая цвета, шрифты и другие параметры.

Еще одно обновление – опция !DimensionSummary, которая отключает count distinct для размерностей в сводной таблице. Это значительно ускоряет загрузку при сложных запросах.

А чтобы упростить поиск и выбор нужного типа таблицы, в списке визуализаций они теперь выделены в отдельную группу.

Диаграммы – новые возможности

В «Диаграмме размаха» появилась опция отображения выбросов – теперь можно наглядно видеть распределение данных и выбросы экстремальных значений.

Настройка графика «Пончик» стала еще гибче: можно задавать внешний и внутренний радиусы, управлять толщиной и скруглениями сегментов, стилизовать итоговые значения в центре — менять шрифт, настраивать начертание, цвет и формат.

Визуализация «Схема» теперь поддерживает кастомный тултип – можно настроить индивидуальное отображение, добавить нужную информацию, и даже вывести другой дэш.

В диаграмме «Штабели» появилась возможность стилизации итогов — можно задать цвет, фон, шрифт, размер и обводку лейблов итоговых значений.

Больше удобства в настройке и редактировании

В новой версии появилась возможность использовать Init LPE – специальный скрипт, который выполняется при открытии дэшборда. Он позволяет автоматически задавать значения переменных, выставлять фильтры или выводить предупреждения на основе данных. Раньше такой функционал был доступен через презентации, теперь же это можно настроить автоматически – дэшборд сразу загружается в нужном виде без дополнительных кликов.

Расширилось поле ввода для описания дэша – теперь это полноценный редактор с расширенными возможностями. Добавлены классические настройки стилизации, возможность вставлять ссылки, настраивать LPE-выражения, позволяющие динамически выводить рассчитанные значения. Это делает дэшборды информативнее и удобнее как для повседневной работы, так и для совместной работы в команде.

Еще одно обновление – дебаггер в Data Boring, который позволяет пошагово отслеживать выполнение процессов в ETL-инструменте, выявлять ошибки на каждом этапе и быстрее находить причины некорректной работы.

В редакторе SQL-кубов теперь есть подсказки не только по SQL, но и по LPE-функциям, а в окне ввода LPE – появилась расширенная справочная информация.

Для отчетов в Excel добавлена поддержка гиперссылок в столбцах. Благодаря этому можно делать более интерактивные отчеты, добавлять навигацию между различными разделами или связанными данными, а также быстро переходить к дополнительной информации.

В версии 11.1 не только добавили новые возможности, но и поработали над стабильностью – исправлены баги, а работа системы стала стабильнее и производительнее.