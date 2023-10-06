Luxms BI и Astra Linux продолжают сотрудничество: сертифицирована новая версия платформы Luxms BI v9

ГК «Астра» и ООО «Эрсиэс лабс» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7 и последней версии платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI 9. Актуальный релиз Luxms BI прошел все проверки, и специалисты убедились, что продукт корректно работает в середе защищенной ОС. Это подтверждается официальным сертификатом, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Проведенная сертификация стала продолжением долгосрочного сотрудничества вендоров: несколько лет назад Luxms BI стала первой BI-платформой, совместимой с Astra Linux, и с тех пор разработчики систематически подтверждают ее стабильность, отказоустойчивость, безопасность и успешную работу в связке с отечественным системным ПО.

В число наиболее приоритетных задач организаций, которые стремятся повысить свою эффективность, сейчас входит обеспечение возможности принимать взвешенные решения на основе проанализированных данных и сохранять их конфиденциальность в процессе работы. Технологическое партнерство Astra Linux и Luxms BI позволяет предложить рынку программный стек для достижения этих стратегических целей.

«В 2023 г. крупнейшие заказчики начали активную работу по импортозамещению, переводя не только ключевые системы, но и весь стек прикладных и системных решений на отечественные платформы, такие как Luxms BI и Astra Linux. Сертификация актуальной версии нашего продукта подчеркивает готовность вендоров поддерживать клиентов в реализации этой стратегии. Они могут полагаться на стабильность и безопасность нашего программного обеспечения при переходе на российские технологии и быть уверены в том, что Luxms BI надежно работает с Astra Linux», – сказал заместитель генерального директора ГК Luxms Александр Тютюнник.

«За прошедшие годы многие организации привыкли пользоваться зарубежными аналитическими платформами, и теперь, чтобы сохранить непрерывность процессов, им нужно оперативно найти качественные российские аналоги. Мы хорошо понимаем, насколько важен вопрос совместимости, и поэтому вкладываем значительные ресурсы в тестирование и обеспечение работоспособности технологических стеков, в которые входит наша продукция. Сертификация Luxms BI – это всегда значимая и очень хорошая новость: новая версия платформы гарантированно корректно работает под ОС Astra Linux, поэтому и миграция на совместное решение позволит заказчикам не только сохранить эффективность бизнеса, но и повысить уровень инфобезопасности благодаря применению встроенных в ОС сертифицированных СЗИ», – отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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АО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «Эрсиэс лабс» (входит в группу компаний Luxms) — центр разработок ГК Luxms, который развивает цифровые решения для аналитики и визуализации данных на базе российской платформы Luxms BI.

ГК Luxms – поставщик технологий для работы с большими данными: визуального контроля, потоковой и текстовой аналитики, обработки в оперативной памяти, промышленного интернета и машинного обучения на основе искусственного интеллекта.

Luxms BI – платформа быстрой бизнес-аналитики. Предоставляет функциональные и визуальные возможности для создания широкого спектра аналитических решений: от готовых дэшбордов для поддержки принятия решений до развитого функционала self-service. Особенность Luxms BI – датацентричная архитектура, где бизнес-логика располагается непосредственно рядом с данными. Это обеспечивает быстродействие и неограниченное масштабирование. Luxms BI включена в «Реестр российского программного обеспечения» (запись №3366 от 03.05.2017).