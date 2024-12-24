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Подтверждена совместимость Luxms BI v10 и Astra Linux 1.8

Эксперты «Группы Астра» подтвердили совместимость операционной системы нового, восьмого поколения Astra Linux с платформой для бизнес-аналитики Luxms BI v10. Это очередной шаг в развитии технологической кооперации отечественных решений, направленный на повышение безопасности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Luxms BI прошла испытания на совместимость с Astra Linux 1.8, подтвердив свою стабильную и корректную работу под управлением данной отечественной операционной системы. Программный стек поддерживает работу с критически важными данными в защищенной среде, что позволяет заказчикам принимать взвешенные решения, сохраняя конфиденциальность и обеспечивая устойчивость бизнес-процессов.

Обновленная версия Astra Linux стала современнее, безопаснее и удобнее, среди важных ее особенностей: улучшенная кодовая база, встроенный PostgreSQL и увеличенный срок поддержки, что делает ОС более выгодным выбором для корпоративных пользователей.

Использование двух импортонезависимых ИТ-продуктов позволяет заказчикам не только минимизировать риски, но и максимально эффективно использовать современные инструменты для достижения стратегических целей.

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«Для нас важно, чтобы наши клиенты получали максимум выгоды от работы с Luxms BI, – отметил Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms. – Подтверждение совместимости с Astra Linux 1.8 демонстрирует, что наши решения полностью отвечают актуальным требованиям рынка и способны обеспечить высокий уровень безопасности и эффективности даже в самых сложных ИТ-экосистемах».

«Мы постоянно расширяем экосистему совместимых решений, пристально следим за последними трендами рынка и своевременно им отвечаем. Так, платформа Luxms BI и ОС Astra Linux 1.8 безотказно работают в единой связке. Наше партнерство с ГК Luxms даст возможность заказчикам использовать удобный инструмент автоматизации, упрощения бизнес-процессов, связанных как с управлением инфраструктурой, так и с анализом и визуализацией данных», – сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения и сервисов «Группы Астра».

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