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Luxms BI и Picodata подтвердили совместимость своих решений

Luxms BI завершила серию совместных испытаний с отечественной СУБД Picodata. По итогам тестов подтверждена совместимость платформ: аналитическая система Luxms BI корректно взаимодействует с Picodata, обеспечивая стабильную работу под высокими нагрузками. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

Picodata — российская in-memory СУБД класса Enterprise, входящая в состав единой корпоративной платформы данных Arenadata. Она предназначена для высоконагруженных систем и обработки данных в реальном времени (более 10 тыс. транзакций в секунду). СУБД используется в госсекторе, финансах, промышленности и телекоме. Решение сертифицировано ФСТЭК России по четвертому уровню доверия и замещает зарубежные аналоги — GridGain, Apache Ignite, VMware Tanzu GemFire.

Luxms BI — российская платформа бизнес-аналитики для работы с большими объемами данных в режиме реального времени. Она обеспечивает сложные вычисления и визуализацию, позволяя создавать масштабируемые аналитические решения под конкретные бизнес-задачи. Платформу используют крупные компании нефтегаза, энергетики, здравоохранения, а также телекоммуникационные, логистические, транспортные и финансовые организации.

«Стыковка между нашими системами позволяет создавать по-настоящему высоконагруженные и масштабируемые решения со скоростными in-memory вычислениями и их мгновенной визуализацией в BI-интерфейсе», — отметил руководитель пресейл-направления ГК Luxms Алексей Розанов.

«Подтверждение совместимости Luxms BI и Picodata — это важная веха в развитии наших решений в области обработки данных и улучшении клиентского опыта», — сказал менеджер по продуктовому маркетингу Arenadata Василий Демин.

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