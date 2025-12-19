Разделы

ПО Софт Бизнес Цифровизация
|

«Диасофт» и Luxms представляют интегрированное решение для бизнес-планирования и аналитики

Компания «Диасофт», российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, и ГК Luxms, разработчик платформы бизнес-аналитики, в рамках технологического сотрудничества представили совместное решение – «Luxms BI Диасофт Бюджетирование». Оно интегрирует процессы бюджетного управления, бюджетирования, консолидации и бизнес-аналитики в единую программную среду. Решение ориентировано на компании, в которых требуются глубокое бизнес-планирование бюджетного процесса и детальный анализ результатов для принятия обоснованных управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

«Luxms BI Диасофт Бюджетирование» обеспечивает комплексное решение задач бизнес-планирования – от формирования бюджетов до контроля их исполнения в реальном времени. «Luxms BI Диасофт Бюджетирование» построено на интеграции платформы бизнес-аналитики Luxms BI от ГК Luxms и программного продукта «Бюджетирование предприятия» в составе решения «Контроллинг предприятия» от «Диасофт», который автоматизирует как традиционные функции бюджетирования, так и контроль сложных финансовых моделей с использованием low-code подхода: специалисты могут адаптировать структуру бюджетов под изменения бизнес-логики без привлечения ИT-команды.

Встроенные механизмы автоматической элиминации внутригрупповых оборотов и контроля корректировок позволяют формировать бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и баланс для всей группы компаний без ручных сверок и Excel-сборок. Это снижает риски ошибок и существенно ускоряет закрытие отчетных периодов. Гибкая модель данных обеспечивает прозрачность расчетов и возможность мгновенного пересчета при изменении параметров сценария.

Решение совместимо с любыми внешними источниками данных благодаря набору готовых адаптеров и коннекторов к популярным учетным системам и ERP (включая «» и SAP). Это позволяет встроить решение в существующую инфраструктуру без необходимости замены смежных систем или перестройки архитектуры.

Интерактивные дашборды дают руководителям актуальную картину исполнения бюджета, отклонений и ключевых показателей эффективности в целом по бизнесу и в детализации по подразделениям, статьям и сценариям. За счет гибкой кастомизации пользователи могут адаптировать дашборды под свои управленческие задачи и быстро анализировать причины отклонений. Решение поддерживает визуальное согласование бюджетов и контроль узких мест в бюджетном цикле, повышая управляемость процессов и скорость реакции бизнеса.

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом
цифровизация

У многих крупных компаний процесс адаптации их уникальных бизнес-процессов под готовые системы вызывает сложности. «Luxms BI Диасофт Бюджетирование» решает эту проблему: благодаря гибкой архитектуре и встроенным low-code инструментам решение можно быстро адаптировать под задачи и особенности процессов каждого заказчика.

«Наш совместный продукт – это результат объединения двух игроков, которые годами работают с федеральными заказчиками и хорошо знают специфику отрасли. «Диасофт» разрабатывает решение для автоматизации бюджетирования, а наш опыт включает создание аналитических систем для финансовых функций, бюджетного контроля и управления. Мы предлагаем решение, которое не требует перестраивать бизнес-процессы под продукт, а позволяет адаптировать его под реальные задачи корпоративных клиентов. Именно эта гибкость и глубокая интеграция аналитики и бюджетирования – наша ключевая ценность», – отметил Александр Тютюнник, директор по развитию бизнеса ГК Luxms.

«Благодаря технологическому партнерству «Диасофт» и Luxms создано уникальное решение, в основе которого – объединенный многолетний опыт разработки корпоративных систем, учитывающий специфику различных отраслей. Это позволяет заказчикам получить комплексное масштабируемое решение, которое не только автоматизирует текущие процессы, но и предоставляет инструменты для стратегического управления эффективностью бизнеса», – сказал Дмитрий Гребенщиков, директор департамента «Управление ресурсами предприятия» компании «Диасофт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

ИИ больше не нужен. Российским работодателям срочно понадобились живые разработчики на SQL и Python – платят больше 600 тысяч рублей

От продажи «коробки» к гарантированному результату: как меняются запросы рынка

Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще