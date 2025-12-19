«Диасофт» и Luxms представляют интегрированное решение для бизнес-планирования и аналитики

Компания «Диасофт», российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, и ГК Luxms, разработчик платформы бизнес-аналитики, в рамках технологического сотрудничества представили совместное решение – «Luxms BI Диасофт Бюджетирование». Оно интегрирует процессы бюджетного управления, бюджетирования, консолидации и бизнес-аналитики в единую программную среду. Решение ориентировано на компании, в которых требуются глубокое бизнес-планирование бюджетного процесса и детальный анализ результатов для принятия обоснованных управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители Luxms.

«Luxms BI Диасофт Бюджетирование» обеспечивает комплексное решение задач бизнес-планирования – от формирования бюджетов до контроля их исполнения в реальном времени. «Luxms BI Диасофт Бюджетирование» построено на интеграции платформы бизнес-аналитики Luxms BI от ГК Luxms и программного продукта «Бюджетирование предприятия» в составе решения «Контроллинг предприятия» от «Диасофт», который автоматизирует как традиционные функции бюджетирования, так и контроль сложных финансовых моделей с использованием low-code подхода: специалисты могут адаптировать структуру бюджетов под изменения бизнес-логики без привлечения ИT-команды.

Встроенные механизмы автоматической элиминации внутригрупповых оборотов и контроля корректировок позволяют формировать бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и баланс для всей группы компаний без ручных сверок и Excel-сборок. Это снижает риски ошибок и существенно ускоряет закрытие отчетных периодов. Гибкая модель данных обеспечивает прозрачность расчетов и возможность мгновенного пересчета при изменении параметров сценария.

Решение совместимо с любыми внешними источниками данных благодаря набору готовых адаптеров и коннекторов к популярным учетным системам и ERP (включая «1С» и SAP). Это позволяет встроить решение в существующую инфраструктуру без необходимости замены смежных систем или перестройки архитектуры.

Интерактивные дашборды дают руководителям актуальную картину исполнения бюджета, отклонений и ключевых показателей эффективности в целом по бизнесу и в детализации по подразделениям, статьям и сценариям. За счет гибкой кастомизации пользователи могут адаптировать дашборды под свои управленческие задачи и быстро анализировать причины отклонений. Решение поддерживает визуальное согласование бюджетов и контроль узких мест в бюджетном цикле, повышая управляемость процессов и скорость реакции бизнеса.

У многих крупных компаний процесс адаптации их уникальных бизнес-процессов под готовые системы вызывает сложности. «Luxms BI Диасофт Бюджетирование» решает эту проблему: благодаря гибкой архитектуре и встроенным low-code инструментам решение можно быстро адаптировать под задачи и особенности процессов каждого заказчика.

«Наш совместный продукт – это результат объединения двух игроков, которые годами работают с федеральными заказчиками и хорошо знают специфику отрасли. «Диасофт» разрабатывает решение для автоматизации бюджетирования, а наш опыт включает создание аналитических систем для финансовых функций, бюджетного контроля и управления. Мы предлагаем решение, которое не требует перестраивать бизнес-процессы под продукт, а позволяет адаптировать его под реальные задачи корпоративных клиентов. Именно эта гибкость и глубокая интеграция аналитики и бюджетирования – наша ключевая ценность», – отметил Александр Тютюнник, директор по развитию бизнеса ГК Luxms.

«Благодаря технологическому партнерству «Диасофт» и Luxms создано уникальное решение, в основе которого – объединенный многолетний опыт разработки корпоративных систем, учитывающий специфику различных отраслей. Это позволяет заказчикам получить комплексное масштабируемое решение, которое не только автоматизирует текущие процессы, но и предоставляет инструменты для стратегического управления эффективностью бизнеса», – сказал Дмитрий Гребенщиков, директор департамента «Управление ресурсами предприятия» компании «Диасофт».