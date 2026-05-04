Компании «Газинформсервис» и Luxms интегрировали свои решения — Ankey ASAP и Luxms BI

Компания «Газинформсервис» расширила интеграцию программного комплекса аналитики событий и инцидентов информационной безопасности с функциями поведенческого анализа Ankey ASAP с системой бизнес-аналитики Luxms BI одноименной группы компаний. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Данные из всех источников, подключенных к Ankey ASAP, теперь собираются и обрабатываются в связке с Luxms BI. Они также демонстрируются в едином интерфейсе: продукт компании «Газинформсервис» обеспечивает их актуальность и доступность.

Ankey ASAP — центральный элемент решения: в него встраиваются интерактивные дашборды Luxms BI, отвечающие за визуализацию, аналитическую часть и отчёты.

Для разных задач есть разные типы дашбордов: от общих сводных показателей до детализированной информации по конкретным объектам. Все дашборды поддерживают сквозную фильтрацию, что позволяет быстро находить нужные данные и сравнивать показатели между регионами, филиалами и другими параметрами.

При этом данные обновляются в режиме реального времени, поэтому пользователи всегда видят актуальную и целостную картину и могут анализировать данные в едином интерфейсе.

Такая интеграция обеспечивает ежедневную работу центров мониторинга безопасности. Например, специалист может отслеживать ключевые показатели безопасности на дашборде, выявлять аномалии в поведении пользователей или систем и сразу переходить к анализу конкретного инцидента.

Система позволяет агрегировать подозрительные действия в единый таймлайн и использовать инструменты разметки событий, что упрощает процесс расследования. В результате время реакции на инциденты сокращается, а качество анализа повышается.

Таким образом выстраивается единый контур работы с данными ИБ — от сбора и анализа до визуализации и принятия решений. Это снижает нагрузку на команду и делает процессы мониторинга и реагирования более управляемыми.

«Когда работаешь с событиями ИБ, самое сложное — это быстро собрать целостную картину. Интеграция Ankey ASAP и Luxms BI как раз это и дает — данные становятся наглядными и удобными для анализа. В результате специалисты быстрее видят отклонения и тратят меньше времени на разбор инцидентов», — сказал Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms.

«Интеграция Ankey ASAP и Luxms BI дает нашим менеджерам по продажам преимущество в переговорах с заказчиками. По сути, они получают готовый продукт, который делает работу с данными более системной и четкой», — сказал Николай Нашивочников, заместитель генерального директора – технический директор компании «Газинформсервис».

