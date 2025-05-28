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Нашивочников Николай
УПОМИНАНИЯ
Нашивочников Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Пустарнаков Валерий 5 1
|Ляпунов Игорь 125 1
|Касперская Наталья 297 1
|Сычев Артем 73 1
|Степанов Владимир 76 1
|Овчинников Роман 12 1
|Балдин Дмитрий 4 1
|Чугунов Алексей 4 1
|Самойленко Никита 4 1
|Слинкин Григорий 1 1
|Маляревский Александр 4 1
|Раевский Андрей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362121, в очереди разбора - 754590.
Создано именных указателей - 175521.
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