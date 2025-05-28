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Нашивочников Николай


УПОМИНАНИЯ


28.05.2025 Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования 1
Зима близко: готовы ли предприятия КИИ к 1 января 1
30.10.2024 На SOC Forum 2024 пройдет сессия «MSSP SOC для госкорпораций: вызовы и решения» 1
29.05.2024 «Газинформсервис» выводит на рынок свой SOC. Какие перспективы? 1
Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции 1
28.01.2014 Как повысить безопасность решений SAP 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Нашивочников Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 313 5
SAP SE 5329 1
Microsoft Corporation 24849 1
Trend Micro 609 1
Palo Alto Networks 153 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 887 1
InfoWatch - Инфовотч 1042 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 215 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1003 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - РТК ИБ - РТК Информационная безопасность - РТ-Информационная безопасность 16 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 142 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12040 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4390 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 62 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29024 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68049 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2382 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 823 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14928 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6421 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11737 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4060 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7004 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 414 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12885 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30543 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4382 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6320 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 795 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 687 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 282 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 515 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6855 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14093 1
Кибербезопасность - XDR - Extended Detection and Response - Расширенное обнаружение и реагирование на сложные угрозы и целевые атаки 36 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 319 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3979 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7537 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 695 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5345 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4170 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24831 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16203 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2044 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4978 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13009 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5324 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11881 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1010 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 919 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5931 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 843 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2578 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31847 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 26 2
Oracle Java - язык программирования 3136 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1765 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 10 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 132 1
Газинформсервис - Ankey IDM 31 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4701 1
SAP NetWeaver 137 1
Газинформсервис - SafeERP 16 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 76 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 1
Пустарнаков Валерий 5 1
Ляпунов Игорь 125 1
Касперская Наталья 297 1
Сычев Артем 73 1
Степанов Владимир 76 1
Овчинников Роман 12 1
Балдин Дмитрий 4 1
Чугунов Алексей 4 1
Самойленко Никита 4 1
Слинкин Григорий 1 1
Маляревский Александр 4 1
Раевский Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148947 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52585 1
Европа 24385 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14252 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1874 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2541 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4999 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19214 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52568 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1354 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49223 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5325 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8747 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5997 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 310 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5591 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6421 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 782 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3514 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5926 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11242 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5244 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 169 1
Список системообразующих предприятий РФ 294 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6169 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8226 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 323 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 594 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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