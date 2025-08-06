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ЗАРМ Защищённое автоматизированное рабочее место


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 ГК Softline объявила о создании технологического кластера «Софтлайн Технологии» 1
16.01.2025 «Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании 1
16.01.2025 ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний К2-9b Group и расширяет присутствие в сегменте информационной безопасности 1
14.10.2024 АКБ «Барьер» (ГК Softline) применило новые материалы для снижения ПЭМИ при производстве ЗАРМов 2
25.07.2024 ЗАРМы АКБ «Барьер» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) на основе системного блока вошли в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга 2
05.06.2024 ЗАРМы АКБ «Барьер» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга 1
15.01.2024 Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось» 1
07.09.2016 НЦИ представил защищённое рабочее место военнослужащего 1
28.01.2014 Как повысить безопасность решений SAP 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

ЗАРМ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3067 5
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 228 2
K2 - К2РУ - SourceCode 114 2
Softline - K2-9b Group - К2-9б Групп 4 2
SAP SE 5362 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3268 1
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Код Безопасности 661 1
Газинформсервис - ГИС 336 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 102 1
Softline - Сэйвит Эдьюкейшн 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3204 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4582 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 688 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 711 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 300 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3059 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5633 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12043 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29918 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21553 4
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 516 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7215 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2402 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26401 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16480 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4238 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31042 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5225 2
Моноблок - Monoblock PC 1008 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4328 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11942 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16486 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6058 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 636 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6167 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4045 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2489 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3367 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10936 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9651 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6457 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32622 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13090 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4459 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1536 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7603 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7021 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 899 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25264 1
SFF - Small Form Factorr - форм-фактор 95 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6587 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1354 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3530 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5344 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14140 1
Desktop computer - Системный блок - системник 447 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 316 5
NVision Барьер 694 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1886 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 478 3
Linux OS 10536 1
Новые облачные технологии - МойОфис 834 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 895 1
Oracle Java - язык программирования 3265 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4862 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 899 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 98 1
SAP NetWeaver 139 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
SAP NetWeaver AS - SAP NetWeaver Application Server - SAP Web Application Server 10 1
Delta Computers - Бобёр ПК - Бобёр BBiH2 - Ворон ПК 12 1
Газинформсервис - SafeERP 17 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Паршин Роман 5 3
Киреев Иван 37 2
Яненко Михаил 3 2
Комиссаров Дмитрий 232 1
Солодухин Константин 119 1
Коростелев Павел 34 1
Нашивочников Николай 10 1
Терещенко Максим 20 1
Загоруйко Валерии 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151666 6
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 112 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53452 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6614 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2710 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4808 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9518 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19630 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 223 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2312 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
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