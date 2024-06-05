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Импортонезависимость
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ЗАРМы АКБ «Барьер» включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга

Средства вычислительной техники в защищенном исполнении производства АКБ «Барьер» в исполнении «моноблок» внесены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Устройства защищены от утечки информации по каналу ПЭМИН и могут применяться для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иные сведения ограниченного доступа.

Модель средств вычислительной техники АКБР.466216.001-01 в форм-факторе «моноблок» производится АКБ «Барьер» с 2021 г., она сертифицирована в Системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации №РОСС RU.0001.01БИ00 и имеет сертификат соответствия ФСТЭК России №4392 от 26 апреля 2021 г., действительный до 26 апреля 2026 г.

АКБ «Барьер» входит в направление «Инферит Безопасность» экосистемы российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline). В числе клиентов АКБ «Барьер» — Минтранс России, Следственный комитет РФ, ФСИН России, Дальневосточное таможенное управление, Счетная палата РФ.

Средства вычислительной техники в защищенном исполнении от АКБ «Барьер» защищены от утечки информации по каналу ПЭМИН и могут применяться на объектах вычислительной техники 2 и 3 категории, устанавливаться в выделенных помещениях до 2 категории включительно и в защищаемых помещениях. ЗАРМы используются для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и иные сведения ограниченного доступа.

ЗАРМы производятся в том числе на базе моноблока Inferit Versa с диагональю экрана 23,8 дюйма и разрешением Full HD (1920х1080). Линейка моноблоков «Инферит» входит в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Компоненты для них, такие как материнские платы и платы оперативной памяти, производятся в России.

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«Компании сегодня вынуждены пересматривать стратегии в области информационной безопасности – к этому подталкивают рост количества кибератак и их качества, уход зарубежных вендоров в области ИБ, активное стимулирование импортозамещения со стороны государства. Для защиты информации следует использовать средства, проверенные временем и опытом крупных организаций, в том числе государственных. Мы предлагаем рынку решения, отвечающие всем требованиям», — сказал Роман Паршин, генеральный директор АКБ «Барьер», руководитель направления защиты государственной тайны «Инферит Безопасность».

Заключения Министерства промышленности и торговли РФ действительны в течение 3 лет. Технические характеристики изделия и состав поставляемого оборудования и ПО могут быть изменены по запросу заказчика. Изделие может быть дополнительно укомплектовано внутренними SSD-, NVMe-накопителями, средствами защиты от несанкционированного доступа (НСД), средствами доверенной загрузки, иным системным ПО и средствами антивирусной защиты, дополнительным ПО по запросу заказчика.

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