Softline K2-9b Group К2-9б Групп
К2-9b Group основана в 2019 г., занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере информационной безопасности.
|16.01.2025
|«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании 1
|16.01.2025
|ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний К2-9b Group и расширяет присутствие в сегменте информационной безопасности 1
Softline и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2810 2
|K2 - К2РУ - SourceCode 86 2
|Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 2
|Softline - Сэйвит Эдьюкейшн 3 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 2
|NVision Барьер 648 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
|Киреев Иван 33 2
|Яненко Михаил 2 1
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