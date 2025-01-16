Яненко Михаил
|16.01.2025
|«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании 1
|16.01.2024
|«Софтлайн» заплатит почти 300 миллионов за разработчика защищенной вычислительной техники 1
Яненко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
|Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 2
|FreePik 980 1
|NVision Барьер 648 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
|Рыбаков Юрий 1 1
|Рыбакова Юлия 1 1
|Киреев Иван 33 1
|Яппаров Тагир 102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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