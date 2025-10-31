Разделы

Кибербезопасность DoS DNS Amplification тип DDoS-атаки, используя открытые DNS-серверы для увеличения объёма трафика, направленного на жертву


DNS amplification (усиление с помощью DNS). Атака, при которой злоумышленник посылает короткий запрос к открытым рекурсивным DNS‑резолверам с подделанным адресом отправителя (адрес жертвы). В ответ резолверы шлют намного больший по объёму ответ — трафик «усиливается» и обрушивается на жертву. Часто используются специальные типы записей (например, TXT) для увеличения объёма ответа — откуда и термин TXT‑flood. Subdomain flood является относительно новой киберугрозой и именно атаки такого типа набирают популярность в 2025 году. DNS amplification — это относительно старая киберугроза, однако подобные атаки все еще встречаются эпизодически.

СОБЫТИЯ

31.10.2025 Servicepipe зафиксировала рост спроса на резервные DNS на фоне участившихся атак на DNS-инфраструктуру 1
11.08.2025 Состоялся релиз Efros DefOps 2.13 компании «Газинформсервис» 1
21.07.2025 Количество запросов на оценку безопасности Linux выросло на 22% за первые шесть месяцев года 1
19.03.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак 1
25.08.2023 ГК «Гарда»: Аналитика DDoS-атак II квартал 2023 года 1
13.09.2021 Хакеры нацелились на российский финансовый сектор 1
07.12.2018 Trend Micro: базовые протоколы IIoT могут быть уязвимы 1
20.11.2014 Обнаружен новый Linux-троян для организации массовых DDoS-атак 1
06.11.2014 Методы защиты: решения, которые позволяют противостоять кибератакам 1
16.05.2014 В мае 2014 г. обнаружено рекордное число троянов для Linux 1
16.05.2014 DDoS-трояны атакуют Linux 1
11.09.2013 DDoS-атаки в Рунете стали более мощными и продолжительными 1
11.07.2013 «Акадо Телеком» запускает обновленную DDoS-защиту 1
02.07.2013 «Лаборатория Касперского» отмечает усиление мощности DDoS-атак в Рунете 1
08.04.2013 «Лаборатория Касперского» отразила одну из мощнейших DDoS-атак в Рунете 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396982, в очереди разбора - 732476.
Создано именных указателей - 185075.
