DNS amplification (усиление с помощью DNS). Атака, при которой злоумышленник посылает короткий запрос к открытым рекурсивным DNS‑резолверам с подделанным адресом отправителя (адрес жертвы). В ответ резолверы шлют намного больший по объёму ответ — трафик «усиливается» и обрушивается на жертву. Часто используются специальные типы записей (например, TXT) для увеличения объёма ответа — откуда и термин TXT‑flood. Subdomain flood является относительно новой киберугрозой и именно атаки такого типа набирают популярность в 2025 году. DNS amplification — это относительно старая киберугроза, однако подобные атаки все еще встречаются эпизодически.
