«Инферит Облако» (ГК Softline) и K2-9b Group запускают сервис тестирования защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак

Российский провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и системный интегратор K2-9b Group, предоставляющий сервисы по поставке и внедрению решений в сфере информационной безопасности, объявляют о запуске нового сервиса по тестированию защищенности веб-ресурсов от DDoS-атак. Запуск сервиса отвечает стратегии ГК Softline в части развития портфеля собственных услуг в сфере информационной безопасности и облачных технологий. Об этом CNews сообщили представители Softline.

К2-9b Group с 2019 г. занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в сфере информационной безопасности. Выручка К2-9b Group в 2023 г. составила более 600 млн руб., а по итогам 2024 г. может превысить 1 млрд руб. В начале 2025 г. компания вошла в направление «Инферит Безопасность» российского ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline).

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» работает с ЦОД уровня Tier-III и специализируется на предоставлении инфраструктурных и ИТ-сервисов. Решения провайдера соответствуют требованиям российского законодательства в области хранения и обработки персональных данных (152-ФЗ (УЗ-1) и ФСТЭК №21), а также данных платежных карт (PCI DSS и ГОСТ Р 57580.1-2017).

Системный интегратор и облачный провайдер разработали сервис, который поможет заказчикам обеспечить устойчивость инфраструктуры. Он позволяет проводить комплексное тестирование уже внедренных в защищаемых системах решений Anti-DDoS, а также оценивать эффективность альтернативных решений, адаптированных под конкретную инфраструктуру заказчика.

Основные возможности сервиса: стресс-тестирование внедренных решений Anti-DDoS – оценка текущей устойчивости инфраструктуры к атакам; тестирование альтернативных решений Anti-DDoS – подбор наиболее эффективных решений для конкретной инфраструктуры.

В ходе оказания услуги используется широкий спектр методов тестирования, включая: SYN Flood, ECE тестирование, Invalid Flags Flood, HTTP Flood, DNS Amplification, Slowloris, тестирование на специфические API-запросы и другие методы, соответствующие современным сценариям DDoS-атак.

В зависимости от целей конкретного проекта по итогам тестирования заказчики получают: детализированный отчет с рекомендациями по оптимизации инфраструктуры для повышения устойчивости к DDoS-атакам; предложения по внедрению оптимального решения класса Anti-DDoS, учитывающего специфику бизнеса и инфраструктуры заказчика; внедрение наиболее подходящего решения класса AntiDDos.

«Современные DDoS-атаки становятся все более изощренными и масштабными, что требует от компаний постоянного совершенствования своих защитных механизмов. Наш новый сервис позволяет не только оценить текущий уровень защищенности, но и подобрать наиболее эффективные решения для предотвращения потенциальных угроз. Таким образом, мы поможем нашим заказчикам, российским коммерческим компаниям и государственным учреждениям, обеспечить безопасность ИТ-инфраструктуры», – отметил Иван Киреев, управляющий директор «Инферит».