Разделы

ПО Безопасность ИТ в госсекторе
|

Хакеры опубликовали план гражданской обороны Берлина при ядерной и химической атаке. Виновной назначают Россию

Берлин подвергся масштабной кибератаке. Не получив выкуп в 2 млн евро, хакеры опубликовали украденные данные, в том числе планы гражданской обороны города и анализ уязвимости системы водоснабжения. Немецкие СМИ утверждают, что группировка имеет отношение к России.

Хакеры исполнили угрозу

После масштабной кибератаки на государственные ИТ-системы Берлина хакеры опубликовали 5,26 ТБ конфиденциальной информации, пишет швейцарская газета Blick.

Группа Rhysida выполнила свою угрозу опубликовать в интернете сотни тысяч файлов, если не получит выкуп в размере 2 миллионов евро. Берлинский Сенат платить отказался.

В сеть попали планы гражданской обороны и документы о критической инфраструктуре, в частности, план противодействия химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам, а также анализ уязвимости системы водоснабжения Берлина.

berlin700.jpg
Сайт канцелярии берлинского Сената
Берлинский Сенат отказался платить выкуп за украденную информацию, которая оказалась в открытом доступе

По данным газеты Bild, в руки злоумышленников в период с 7 по 12 августа попали 1,4 млн файлов департамента Сената по вопросам мобильности, транспорта, защиты климата и окружающей среды, а также городского развития. Они содержат также данные граждан, предприятий и органов безопасности.

Сенат проводит расследование и пока не подтверждает факт взлома и компрометации каких-либо данных.

Полная катастрофа

После этой утечки Федеральное управление информационной безопасности Германии (BSI) указало на повышение уровня угрозы, как сообщил журнал Focus. Представители ведомства указали на то, что публикация украденных данных может представлять различные риски для пострадавших и для общества.

«Эта утечка данных хуже всех предыдущих террористических актов вместе взятых», — прокомментировал в соцсетях эксперт по оружию Ларс Винкельдорф (Lars Winkelsdorf). Он назвал это событие «абсолютной катастрофой» и угрозой «государственного масштаба».

В составленном Rhysida каталоге указаны более 46 тыс. контрактов, около 5,9 тыс. паролей, 16,4 тыс. адресов электронной почты и 5 тыс. личных дел, в том числе документы Бюро по защите конституции, паспортные и идентификационные данные госслужащих, материалы внутренних расследований Государственного управления уголовной полиции и Службы государственной безопасности.

Ядовитая многоножка с «русским следом»

Группировка Rhysida, взявшая себе в качестве названия наименование южноамериканской ядовитой многоножки, с 2023 г. совершает атаки на компании и госструктуры по всему миру. По данным сервиса Ransom-DB, примерно половина жертв находится в США, остальные — в Великобритании, Канаде, Италии и в других странах.

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта
Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта безопасность

В октябре 2023 г. Rhysida, например, брала на себя ответственность за атаку на Британскую библиотеку. За внутреннюю информацию хакеры потребовали от учреждения 20 биткоинов, но руководство библиотеки отказалось платить и большую часть похищенной информации оказалась в открытом доступе.

Точных сведений о том, кто стоит за группировкой, нет. Bild утверждает, что участники Rhysida общаются преимущественно на русском языке, что говорит о связи группы с Россией. Такое же мнение высказывало и агентство Reuters.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

Хуже всех производителям чипов. 45% из них говорят о «проблемном» состоянии бизнеса

Управление управленцами: как перестать быть узким местом собственной команды

Предпринимателя оправдали по делу о махинациях с участками для ИТ-деревни

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Бывший министр связи России получил обвинение в создании организованного преступного сообщества

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Питомцы-хакеры: как животные обходят защиту умных кормушек

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще