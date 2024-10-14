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АКБ «Барьер» (ГК Softline) применило новые материалы для снижения ПЭМИ при производстве ЗАРМов

«Инферит Безопасность» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) продолжает улучшать характеристики средств вычислительной техники в защищенном исполнении «Барьер» и снижать трудоемкость процесса их производства. Инженерно-технический состав АКБ «Барьер» опробовал новые материалы, обеспечивающие сплошное гальваническое соединение деталей и узлов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

При производстве средств вычислительной техники в защищенном исполнении (ЗАРМ) при необходимости проводят доработки с применением пассивных методов защиты по снижению побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ), а также электрическому и магнитостатическому экранированию чувствительных к внешнему электромагнитному воздействию узлов.

Одним из мероприятий, направленных на снижение ПЭМИ, является обеспечение гальванического соединения узлов в целях образования сплошной экранирующей токопроводящей поверхности.

Одна из задач команды АКБ «Барьер» — постоянное улучшение характеристик ЗАРМов и снижение трудоемкости процесса их изготовления. Для этого специалисты ищут и применяют новые материалы. В этот раз команда использовала листы упругого токопроводящего вспененного полимера с медно-никелевым напылением микропор. Были опробованы несколько образцов с аналогичными характеристиками, в том числе производимые на территории РФ.

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Из листов материала методом высокоточной плоттерной резки изготовлены упругие токопроводящие прокладки в точном соответствии с формой соединяемых деталей и узлов. Испытания образцов изделий подтвердили их соответствие техническим требованиям и эффективность подхода для снижения ПЭМИ. Прокладки легко устанавливаются за счет использования на монтажной стороне токопроводящего клеевого слоя, полимеризующегося при сжатии. На проводимые конструктивно-технические мероприятия была составлена технологическая карта, которая была направлена в производство и применена при исполнении контракта на поставку партии ПК.

«Наши ЗАРМы соответствуют всем параметрам, внесены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга и используются многими государственными организациями. Но наша задача — не просто делать хороший продукт, но и стараться улучшать его характеристики, искать новые материалы и методы», — сказал Роман Паршин, генеральный директор ООО АКБ «Барьер», руководитель направления защиты государственной тайны «Инферит Безопасность».

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