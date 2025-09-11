Разделы

Пустарнаков Валерий


УПОМИНАНИЯ


Зима близко: готовы ли предприятия КИИ к 1 января 1
11.09.2025 Бизнес-день GIS DAYS 2025: ключевые игроки ИБ-рынка обсудят защиту ИИ, BAS-тестирование и новые вызовы 1
09.10.2024 «Газинформсервис» присоединился к консорциуму исследователей ИИ 1
19.09.2024 Подписано первое соглашение о признании ЭП между Россией и Китаем 1
18.10.2019 Эксклюзивный ИТ-поставщик «Газпрома» создал загадочного конкурента СУБД Postgres Pro 1
26.02.2019 «Ильюшин» установит тотальную слежку за сотрудниками силами ИТ-поставщика «Газпрома» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Пустарнаков Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 354 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1193 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 88 1
Cisco Systems 5183 1
Huawei 4112 1
Meta Platforms - Facebook 4500 1
Check Point Software Technologies 779 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 448 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Dropbox 505 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 1
Oracle Corporation 6803 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 445 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 932 1
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1066 1
ИСБ НПФ - Информационные системы безопасности Научно производственная фирма 3 1
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 26 1
Газпром ПАО 1385 2
Microsoft - LinkedIn 671 1
Газпромсервис 1 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 19 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 363 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 880 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7993 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 302 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
Микрофон - Microphone 2648 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3532 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3115 1
Пропускная способность - Bandwidth 1806 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 341 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1540 1
Proxy-server - Прокси-сервер 325 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 174 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 147 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13101 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2740 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4078 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 699 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4327 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 2
Газинформсервис - Jatoba СУБД 85 2
Microsoft Windows 10 1847 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Microsoft Windows 7 1990 1
Rakuten Viber 641 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 481 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1870 1
Microsoft Windows XP 2412 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1179 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1702 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Microsoft Office 365 966 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 881 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1455 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 609 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 905 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 337 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 164 1
Huawei 10 GE - Коммутаторы-маршрутизаторы 1 1
Bending Spoons - Evernote 197 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 224 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 1
Microsoft RDP - Microsoft Remote Desktop Protocol 29 1
QIP - Мессенджер 121 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1755 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 299 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M 122 1
Huawei FusionServer - Huawei FusionCube - Huawei xFusion - серия серверов 23 1
VK - Mail.ru Agent 42 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 876 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1054 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 194 1
PostgreSQL - PostGIS 12 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 62 1
Панченко Иван 152 1
Антипинский Андрей 5 1
Нагаев Алексей 1 1
Богданов Валентин 18 1
Виткова Лидия 5 1
Касперская Наталья 299 1
Ляпунов Игорь 129 1
Степанов Владимир 88 1
Шойтов Александр 95 1
Нашивочников Николай 10 1
Качалин Игорь 8 1
Сродных Михаил 90 1
Зубков Артем 1 1
Маляревский Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Беларусь - Минск 665 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Киргизия - Бишкек 133 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Казахстан - Республика 5729 1
Индия - Bharat 5607 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2331 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4850 1
Аудит - аудиторский услуги 2952 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 932 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 423 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2829 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 822 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3621 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 215 1
Список системообразующих предприятий РФ 305 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6244 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 192 1
