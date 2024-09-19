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Подписано первое соглашение о признании ЭП между Россией и Китаем

«СКБ Контур» и «Газинформсервис» подписали соглашение о признании иностранных электронных подписей. Это позволит автоматизировать и повысить удобство документооборота между контрагентами из России и Китая. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

18 сентября 2024 г. в Санкт-Петербурге состоялось подписание договора о сотрудничестве между СКБ Контур и ООО «Газинформсервис». Партнеры договорились обеспечивать юридически значимый электронный документооборот клиентов «Контура» из России и их контрагентов в КНР с помощью проверки действительности иностранных электронных подписей, которую предоставляет аккредитованный удостоверяющий центр «Газинформсервис».

Это позволит контрагентам обмениваться документами, подписанными такими же электронными подписями, как и при обмене документами внутри своих стран, не используя при этом дублирование на бумажных носителях.

«Контур» запустил пилотный проект технологии по обмену документами между иностранными компаниями из России и Китая в 2023 г. Партнером компании выступил один из основных китайских операторов ЭДО — компания SHECA (Shanghai Electronic Certification Authority), а юридическую значимость и признание электронных подписей им помогает осуществлять «Газинформсервис» – оператор инфраструктуры сервисов доверия.

Далее действует сетевой принцип: клиенты «Контура» и клиенты SHECA автоматически получают возможность трансграничного ЭДО друг с другом.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Подписание договора с «Газинформсервис» — еще один значимый шаг на пути построения бесшовного электронного взаимодействия между российским бизнесом и его коллегами из других стран. Это большая комплексная работа, которую мы выстраиваем в тесном контакте с Федеральной налоговой службой, с помощью которой в июле 2023 г. был изменен федеральный закон «Об электронной подписи» в части признания иностранных электронных подписей. Реализация соглашения внесет вклад в создание для клиентов «Контура» одного окна, где направление трансграничного ЭДО будет представлено в известном бизнесу сервисе — «Контур.Диадок». Такой подход повысит удобство использования электронного документооборота и будет способствовать дальнейшему расширению бизнес-контактов отечественных компаний на внешних рынках».

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Проверка ЭП, созданных в соответствии с нормами права иностранных государств не превышает 8 часов, в большинстве случаев на нее будет уходить не более 30 секунд.

Валерий Пустарнаков, учредитель ООО «Газинформсервис»: «Данный договор – результат скрупулезного совместного труда целого ряда организаций. Работа над ним началась сразу после появления в августе 2023 г. соответствующих поправок в статью 7 Федерального закона «Об электронной подписи». Подписанию документа предшествовала длительная опытная эксплуатация трансграничного пространства доверия электронной подписи между российскими и китайскими партнерами. Впереди напряженный этап опытно-промышленной эксплуатации, и мы приложим все усилия для обеспечения высокого качества этого сервиса».

Помимо предпринимателей из России и Китая, технология «Газинформсервис» по проверке иностранных электронных подписей доступна контрагентам из Казахстана и Белоруссии. В свою очередь «Контур» в настоящее время рассматривает возможность налаживания трансграничного ЭДО с этими странами, а также Индией и Вьетнамом.

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