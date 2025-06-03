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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175884
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Виткова Лидия


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Газинформсервис» возглавит разработку реестра доверенных технологий ИИ 1
09.10.2024 «Газинформсервис» присоединился к консорциуму исследователей ИИ 1
18.06.2024 «Биржа ИБ и IT-стартапов»: стартовал обновленный проект от «Делового Петербурга» и «Газинформсервиса» 1
15.04.2024 «Газинформсервис» открыл собственный аналитический центр кибербеза 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Виткова Лидия и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 316 3
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29098 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15016 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20763 2
Кибербезопасность - MLSecOps - Machine Learning Security Operations - Специалист по защите искусственного интеллекта 13 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11893 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 368 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30597 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 566 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 1
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 26 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 1
Качалин Игорь 7 1
Зубков Артем 1 1
Шойтов Александр 78 1
Пустарнаков Валерий 5 1
Никитин Сергей 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17867 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 884 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 1
РАН - Российская академия наук 1931 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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