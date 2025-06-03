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Виткова Лидия
УПОМИНАНИЯ
Виткова Лидия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12058 1
|Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 26 1
|Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 1
|Качалин Игорь 7 1
|Зубков Артем 1 1
|Шойтов Александр 78 1
|Пустарнаков Валерий 5 1
|Никитин Сергей 75 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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