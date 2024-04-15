«Газинформсервис» открыл собственный аналитический центр кибербеза

Компания «Газинформсервис» объявила об открытии собственного аналитического центра кибербезопасности и рассказала о новом уникальном продукте Efros DefOps в разрезе сетевой безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

«Где-то в 2017 г. в «Газинформсервисе» поставили себе цель – создать российское комплексное решение, которое будет решать практически весь спектр задач сетевой безопасности: от авторизации до работы с трафиком, и теперь можно сказать, что мы в этом преуспели. Мы шли поступательно, от простого к сложному, общались с сообществом, набирались опыта на проектах, поэтому сегодня представляем действительно востребованный для решения практических задач продукт – Efros Defence Operations. И на этом мы не собираемся останавливаться, уже сегодня работаем как над новыми «фичами», так и над большим количеством интеграций, как с партнерами на рынке, так и с собственными продуктами, включая наши разработки в сфере искусственного интеллекта. Также важно отметить проведенный нашими молодыми специалистами мастер-класс по безопасной миграции с импортных межсетевых экранов на отечественные, который вобрал в себя опыт более 100 проектов в этой области – здорово видеть, что в отрасль приходит инициативная молодежь, которой интересна практическая сторона ИБ», – сказал Сергей Никитин, руководитель группы управления продуктами ООО «Газинформсервис».

«В этом году мы открыли аналитический центр кибербезопасности, но активные разработки инновационных решений на базе технологий искусственного интеллекта для создания платформы расширенной аналитики Ankey ASAP велись уже с 2018 г. За эти годы мы создали большое количество уникальных анализаторов для обнаружения аномалий и атак, накопили большой объем наборов данных, создали свою систему MLSecOps. Сегодня в состав Аналитического центра кибербезопасности входят три лаборатории. Первая – лаборатория стратегического развития продуктов безопасности, которая задает стратегический вектор, обеспечивает внедрение инновационных решений на базе технологий ИИ в продукты компании. Вторая – лаборатория технологий искусственного интеллекта. Она продолжает создавать новые модели, алгоритмы и методики для развития продуктового портфеля компании. Третья – лаборатория исследований кибербезопасности, развивающая GIS-киберполигон и наполняющая платформу знаний в области информационной безопасности, но с акцентом на расследование киберинцидентов. В этой же лаборатории проводятся все эксперименты и исследования, направленные на тестирование безопасности ИИ и создаются новые наборы данных. Миссия компании «Газинформсервис» – быть передовой компанией в России в области в оказания услуг по обеспечению комплексной безопасности предприятий, являясь надежным партнером для наших заказчиков, удовлетворяя их потребности за счет высокого профессионализма наших сотрудников и их преданности компании. И сегодня мы понимаем, что в России компании должны брать на себя ответственность за технологическое развитие государства, мы можем внести свой вклад в будущее и работаем над этим», – сказала Лидия Виткова, начальник аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис».