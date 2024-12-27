Газинформсервис Ankey ASAP Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform
Ankey ASAP — платформа расширенной аналитики безопасности с функциями поведенческого анализа.
Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
|ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
|Пустарнаков Роман 45 4
|Заковряжина Яна 5 4
|Нашивочников Николай 5 2
|Никитин Сергей 72 2
|Матвиенко Вадим 6 2
|Овчинников Дмитрий 18 2
|Кузнецов Станислав 127 1
|Прудникова Ксения 1 1
|Родин Константин 26 1
|Патракова Анжела 7 1
|Хаустов Иван 9 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Галдобин Александр 11 1
|Виткова Лидия 3 1
|Михайлов Александр 40 1
|Черун Екатерина 6 1
|Скулова Ольга 11 1
|Хрулева Татьяна 2 1
|Титаренко Никита 1 1
|Пустарнаков Валерий 5 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Прабарщук Анна 4 1
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