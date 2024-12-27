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Газинформсервис Ankey ASAP Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform


Ankey ASAP — платформа расширенной аналитики безопасности с функциями поведенческого анализа.


27.12.2024 CAPTCHA подвергается атакам с помощью ИИ 1
17.12.2024 «Газинформсервис» и Staffcop укрепляют сотрудничество: итоги 2024 года 1
Зима близко: готовы ли предприятия КИИ к 1 января 1
01.11.2024 Число атак с применением вирусов-шифровальщиков на российские компании выросло на треть 1
31.10.2024 Ankey ASAP: киберзащита стала сильнее 1
Мы должны быть независимы в технологическом плане, однако закрытые рынки в этом не помогут 1
15.10.2024 Новая волна кибератак: хакеры обходят антивирусы и стандартную защиту 1
10.10.2024 Повысился уровень доверия сертификата ФСТЭК у платформы Ankey ASAP 1
10.10.2024 «Газинформсервис»: киберпреступники участили атаки через сервисы хранения файлов 1
30.08.2024 Новый почто-бот охотится за данными пользователей Gmail 1
22.08.2024 Новые алгоритмы выявления киберугроз – в Ankey ASAP 2.4.2 1
09.08.2024 «Газинформсервис»: вымогатели все чаще атакуют независимо от крупных хакерских группировок 1
07.08.2024 Новый троян проникает в корпоративные сети 1
02.08.2024 «Газинформсервис» укрепляет оборону решением от Security Vision 1
01.08.2024 Кибербезопасность от «Газинформсервис» станет доступнее с новой партнерской программой 1
10.07.2024 Новая коллаборация отечественных решений повысит уровень безопасности российских систем 1
09.07.2024 Staffcop и «Газинформсервис» подтвердили совместимость своих продуктов для улучшения анализа киберинцидентов 1
15.04.2024 «Газинформсервис» открыл собственный аналитический центр кибербеза 1
19.02.2024 «АйТи Бастион» и «Газинформсервис» интегрировали решения по кибербезопасности для крупного бизнеса 1
Anna_Prabarshchuk_Gazinformservis 1
Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции 1
Нельзя браться за роботизацию бизнес-процессов, если вы не сможете обеспечить их безопасность 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Газинформсервис и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 22
Microsoft Corporation 24625 2
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 2
SAP SE 5277 1
UIPath 101 1
Trend Micro 601 1
ММК Информсервис 51 1
Palo Alto Networks 146 1
АйТи 1365 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Ред Софт - Red Soft 700 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Google LLC 11775 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
Dropbox 498 1
Цифра ГК 2426 1
MONT - МОНТ 144 1
SonicWall 50 1
Coveware 8 1
Нейроинформ 5 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Ультра Технолоджис 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 11
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 6
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2937 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 244 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 1
Газинформсервис - Ankey IDM 24 9
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 7
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 7
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 5
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 3
Газинформсервис - SafeERP 13 3
Газинформсервис - Ankey SIEM 7 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 2
Microsoft Exchange 1714 1
Linux OS 9937 1
Linux KDE Plasma 225 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 33 1
Google Gmail 946 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Google Chrome - браузер 1561 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Microsoft Windows PowerShell 174 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 126 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 1
Пустарнаков Роман 45 4
Заковряжина Яна 5 4
Нашивочников Николай 5 2
Никитин Сергей 72 2
Матвиенко Вадим 6 2
Овчинников Дмитрий 18 2
Кузнецов Станислав 127 1
Прудникова Ксения 1 1
Родин Константин 26 1
Патракова Анжела 7 1
Хаустов Иван 9 1
Рустамов Рустам 412 1
Галдобин Александр 11 1
Виткова Лидия 3 1
Михайлов Александр 40 1
Черун Екатерина 6 1
Скулова Ольга 11 1
Хрулева Татьяна 2 1
Титаренко Никита 1 1
Пустарнаков Валерий 5 1
Ляпунов Игорь 121 1
Прабарщук Анна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 9
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Европа 21767 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
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Африка - Африканский регион 3478 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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