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SAVRUS САВРУС
ООО «САВРУС» — российская компания, разработчик SIEM-системы САВРУС. Компанию и SIEM решение создала команда, специализирующаяся на работе с системами класса SIEM с 2010 года. САВРУС входит в Реестр Отечественного ПО.
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Ankey ASAP и Саврус повышают точность обнаружения угроз 2
|24.10.2024
|F.A.C.C.T. объявляет об интеграции Threat Intelligence с SIEM-системой «САВРУС» 2
|19.05.2022
|Импортозамещение SIEM: что важно учесть 1
SAVRUS и организации, системы, технологии, персоны:
|F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 644 1
|Кочеткова Ульяна 2 1
|Хлестов Михаил 2 1
|Поляков Сергей 74 1
|Ланской Даниил 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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