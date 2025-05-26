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SAVRUS САВРУС


ООО «САВРУС» — российская компания, разработчик SIEM-системы САВРУС. Компанию и SIEM решение создала команда, специализирующаяся на работе с системами класса SIEM с 2010 года. САВРУС входит в Реестр Отечественного ПО.

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Ankey ASAP и Саврус повышают точность обнаружения угроз 2
24.10.2024 F.A.C.C.T. объявляет об интеграции Threat Intelligence с SIEM-системой «САВРУС» 2
19.05.2022 Импортозамещение SIEM: что важно учесть 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

SAVRUS и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 644 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28954 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5561 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2377 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 820 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 653 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 926 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 364 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 799 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 687 1
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 24 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 242 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 308 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2302 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9646 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5925 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 909 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6313 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1235 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30518 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24801 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 79 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 1
Кочеткова Ульяна 2 1
Хлестов Михаил 2 1
Поляков Сергей 74 1
Ланской Даниил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7341 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 851 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4537 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2201 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3366 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11124 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361414, в очереди разбора - 755530.
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