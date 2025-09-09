Разделы

Цифровизация Внедрения
|

EvaWiki — новый инструмент управления знаниями в «Саврус»

Компания «Саврус», разработчик SIEM-систем, начала интеграцию с сервисом EvaWiki для управления базами знаний. Решение позволит оптимизировать работу с базами знаний, сократить трудозатраты на обслуживание коннекторов и повысить операционную эффективность сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК EvaTeam.

Система «Саврус» выполняет постоянный мониторинг работы собственных коннекторов и позволяет удаленно ими управлять, что дает возможность снизить трудозатраты на выполнение наиболее часто встречающихся задач по обслуживанию коннекторов.

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами
Цифровизация

В рамках программы цифровой трансформации компания развернула в облаке специализированное программное обеспечение EvaWiki. Внедрение EvaWiki направлено на оптимизацию информационных потоков и повышение операционной эффективности сотрудников «Саврус».

«EvaWiki — не просто платформа для хранения информации, а комплексное решение для трансформации корпоративных знаний в стратегический актив. Мы разработали интеллектуальную систему структуризации данных и встроенные инструменты автоматизации миграции из Confluence. Это позволяет компаниям принципиально изменить подход к управлению документами и знаниями», – сказал управляющий директор EvaTeam Денис Кучаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративные LMS-платформы 2025

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Карточка товара за пару кликов. Как ИИ ускоряет создание продуктового контента и снижает его стоимость

Перевод авиации на российское ПО обойдется в 10,75 миллиардов

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: