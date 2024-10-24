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F.A.C.C.T. объявляет об интеграции Threat Intelligence с SIEM-системой «САВРУС»

Компания F.A.C.C.T., разработчик решений в сфере информационной безопасности, и ООО «САВРУС» объявляют заключении партнерского соглашения и старте разработки интеграции платформы киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence с системой мониторинга и корреляции событий информационной безопасности (SIEM) «САВРУС». Интеграция систем повысит уровень защиты и установит новые стандарты в области быстрого обнаружения и реагирования на угрозы. Об этом CNews сообщили представители F.A.C.C.T..

Система киберразведки F.A.C.C.T. Threat Intelligence предоставляет бизнесу информацию об актуальных киберугрозах, методах, инструментах киберпреступников, и, как следствие, — позволяет противостоять атакующим, проактивно обнаруживать сложные целевые атаки с помощью постоянно обновляемых индикаторов компрометации.

«САВРУС» — решение класса SIEM, среда анализа и визуализации рисков в управленческих системах для мониторинга информационных процессов в организации, анализа и реагирования на критичные события.

Обогащение данных в SIEM-системе «САВРУС» с помощью F.A.C.C.T. Threat Intelligence улучшит качество анализа и позволит более точно классифицировать инциденты, выявлять скрытые угрозы и определять их источники.

«Благодаря нашим договоренностям с компанией F.A.C.C.T. о развитии технологического партнерства и консолидации ресурсов, мы планируем увеличить эффективность отделов ИБ существующих клиентов и повысить привлекательность решения для потенциальных заказчиков», — сказал Сергей Поляков, генеральный директор «САВРУС».

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PostgresPro

«В рамках этого проекта мы планируем внедрять в систему «САВРУС» самую актуальную информацию о действиях злоумышленников и данные о вредоносном программном обеспечении, что позволит клиентам получать наиболее оперативные и точные сведения о киберугрозах, — отметил Даниил Ланской, руководитель отдела разработки и сопровождения интеграций компании F.A.C.C.T. — Эта интеграция не только повысит уровень защиты, но и установит новые стандарты в области быстрого обнаружения и реагирования на угрозы. Мы уверены, что это сотрудничество окажет значительное влияние на рынок кибербезопасности, предлагая инновационные решения для защиты от современных атак».

Технические решения F.A.C.C.T. Threat Intelligence позволяют интегрировать систему со всеми SIEM, IRP, TIP, SOAR по стандартным протоколам STIX/TAXII2.

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