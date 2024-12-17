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Заковряжина Яна



17.12.2024 «Газинформсервис» и Staffcop укрепляют сотрудничество: итоги 2024 года 1
31.10.2024 Ankey ASAP: киберзащита стала сильнее 1
10.10.2024 Повысился уровень доверия сертификата ФСТЭК у платформы Ankey ASAP 1
22.08.2024 Новые алгоритмы выявления киберугроз – в Ankey ASAP 2.4.2 1
10.07.2024 Новая коллаборация отечественных решений повысит уровень безопасности российских систем 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Заковряжина Яна и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 5
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 392 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 233 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 1
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 121 4
Газинформсервис - Ankey IDM 24 4
Газинформсервис - Ankey ASAP - Газинформсервис Ankey Advanced Security Analytics Platform 22 4
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 33 1
Luxms BI 75 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 1
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 1
Linux OS 9937 1
Linux KDE Plasma 225 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Рустамов Рустам 412 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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