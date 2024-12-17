Заковряжина Яна
Заковряжина Яна и организации, системы, технологии, персоны:
|Газинформсервис - ГИС 272 5
|СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
|Ред Софт - Red Soft 701 1
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
|Рустамов Рустам 412 1
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